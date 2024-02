Macron nevylučuje vyslanie vojakov na Ukrajinu: Porážka Ruska je nevyhnutná pre bezpečnosť a stabilitu v Európe

Francúzsky prezident Emmanuel Macron nevylučuje v budúcnosti nasadenie pozemných jednotiek svojej krajiny na Ukrajine. Na dosiahnutie toho, aby Rusko nemohlo zvíťaziť v útočnej vojne na Ukrajine, nie je nič vylúčené, povedal v závere konferencie o podpore Ukrajiny, ktorú hostil v pondelok večer v Paríži. TASR informácie prevzala od agentúr DPA, AP a AFP.

Na stretnutí vyše 20 hláv štátov a vlád nepanovala zhoda, pokiaľ ide o prípadné vyslanie vojakov západných krajín, uviedol Macron. Doplnil však, že v dynamike vývoja v budúcnosti nemožno „nič vylúčiť“. Každá krajina o tom podľa neho môže rozhodnúť samostatne a zvrchovane.

Porážka Ruska je nevyhnutná

Macron tiež oznámil, že vznikne nová koalícia štátov, ktoré budú Ukrajine dodávať rakety a muníciu so stredným a dlhým dosahom. V krátkodobom hľadisku by okrem toho mali mobilizovať ďalšiu muníciu pre Ukrajinu zo zásob tretích štátov. „Sme presvedčení, že porážka Ruska je nevyhnutá pre bezpečnosť a stabilitu v Európe,“ vyhlásil francúzsky líder. „Zaisťujeme našu bezpečnosť pre dnešok a zajtrajšok,“ uviedol a doplnil: „Nechceme vstúpiť do vojny s ruským ľudom.“

Macron odmietol spresniť, ktoré krajiny zvažujú vyslanie vojakov. Zdôraznil, že v tejto veci uprednostňuje zachovanie „strategickej nejednoznačnosti“.

Francúzsky prezident v úvode stretnutia vyzval prítomných európskych lídrov, aby zaistili kolektívnu bezpečnosť kontinentu poskytovaním neochvejnej pomoci Ukrajine vo svetle zosilnených ruských ofenzív. Hovoril tiež o potrebe upevniť obranu s cieľom odvrátiť prípadné ruské útoky na iné krajiny v budúcnosti.

Účastníci konferencie sa v zásade dohodli na iniciatívach týkajúcich sa kybernetickej obrany, spoločnej výroby zbraní či obrany krajín priamo ohrozených ruskou ofenzívou na Ukrajine, najmä Moldavska. Okrem toho chcú podporiť Ukrajinu na hranici s Bieloruskom nevojenskými zložkami, uviedol Macron. Hovorili aj o odmínovaní.