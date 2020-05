Mačky vo vnútri sa môžu mať lepšie ako vonku. Vďaka týmto radám budú maximálne šťastné

Mačky patria spolu so psami k najobľúbenejším domácim miláčikom. Starostlivosť o ne je však oproti psom diametrálne odlišná, no určite nie je zložitejšia. Aj vďaka týmto radám sa môže mačka cítiť aj v byte či dome spokojne a šťastne.

Spôsoby, ako na to uverejnil portál The Conversation, v súvislosti s tým, že v Austrálii majú pôvodné druhy problémy s mačkami, ktoré austrálske zvieratá usmrcujú a lovia. V hlavnom meste Canberra vznikla aj iniciatíva zákazu vychádzania mačiek.

Preto portál uverejnil tipy pre chovateľov mačiek, ktorí svojich miláčikov presunuli dnu, aby im zabezpečili pohodlie. My sme tieto tipy doplnili aj o ďalšie, a tak ak zvažujete mať mačku v byte, tieto odporúčania sa vám môžu hodiť.

Prečo je dobré mať mačky dnu?

Veľmi dôležitým faktorom je, že mačky, ktoré žijú iba dnu sa dožívajú dlhšie. Neohrozuje ich automobilová doprava, ktorá spôsobuje najčastejší úhyn mačiek, ale tiež nie sú vystavené rizikám v podobe psov alebo iných šeliem, ako sú napríklad kuny. Vonku ich ohrozujú aj oveľa menšie živočíchy ako sú kliešte, blchy alebo vnútorné parazity. Mať mačky vonku je jednoducho hazard s ich životmi.

Najmä nekastrovaní kocúri navyše často bojujú o teritórium s inými, čo spôsobuje zranenia a tiež si medzi sebou prenášajú choroby. Mačky sú lovci a to sa im tiež môže vypomstiť, najmä ak ulovia potkana či myš, ktoré zožrali nejakú otravu a mačka ich potom skonzumuje.

Výhodu toho, že mačka je vo vnútri však predstavuje aj pre vás v podobe úspory peňazí na veterinára, lebo vonku môže mačka skôr ochorieť alebo sa zraniť.

Vytvorte jej vhodné podmienky

Ak aj máte menší byt, môžete jej vytvoriť ideálne podmienky. Mačky uvažujú inak ako my a je pre ne dôležitý rovnako vertikálny, ako aj horizontálny priestor. Použite poličky či rebrík, aby sa dostala na skrine a tak jej zväčšíte obytnú plochu.

Mačky majú radi okná, preto jej umožnite prístup na parapet, aby sa mohla pozerať, čo sa deje vonku. Okná však zabezpečte a to buď pevnými sieťkami, alebo inou zábranou, aby nevypadla von.

Tak ako my, aj mačky milujú leňošenie. Vytvorte jej viac ležovísk a to aj na skriniach, kde sa môže cítiť bezpečnejšie. Keďže majú vyššiu teplotu ako človek, majú radi teplé miesta. Pelechy je tak dobré umiestniť blízko radiátorov či miest, kde svieti slnko, aby sa mohli vyhrievať.

Ak je to možné, umožnite jej prístup na balkón. Opäť je však treba brať ohľad na bezpečnosť a zabezpečiť, aby balkón nebol otvorený. Ak si myslíte, že máte vysoké zábradlie a že mačka tam nedokáže vyskočiť, mýlite sa. Bude to minimálne skúšať a hrozí tak riziko, že vypadne.

Výbavou každej mačky sú pazúry. Tie si potrebuje pravidelne ostriť. Ak nechcete (čo pravdepodobne nechcete), aby si ich ostrila na vašom nábytku, zabezpečte jej škrabadlá. Tie sa dajú kúpiť v každom chovprodukte, no je nie je zložité si ich aj vyrobiť.

Ak máte viac priestoru, je možné zadovážiť si tzv. mačacie stromy. Tie majú okrem škrabadiel aj viaceré plochy na odpočinok a mačky ich obľubujú. Sú ale zvyčajne drahé, no dajú sa niekedy zohnať vo výpredaji či v zľave, a tak kúpa môže byť o čosi výhodnejšia. Šikovnejší chovatelia si ich tiež dokážu vyrobiť.

Čistota

Mačky nemajú radi vodu na svojej srsti. Ak to nie je vyslovene nutné, nie je potrebné ich kúpať a niektoré mačky nie je potrebné kúpať vôbec. Ak však mačka páchne, má mastnú srsť či blchy, kúpanie je potrebné. V chovproduktoch kúpite špeciálne šampóny pre mačky.

Pravdou je, že väčšina mačiek kúpanie neznáša dobre a je potrebné sa na to pripraviť. Vlažnou vodou im navlhčíte srsť, potom vmasírujte šampón a nechajte chvíľu pôsobiť. Dávajte pozor na oči, aby sa do nich nedostal šampón. Potom jej ho opäť vlažnou vysprchujte a vyžmýkajte zo srsti prebytočnú vodu. Potom mačku osušte, môžete použiť aj fén, avšak nepoužívajte príliš horúci vzduch.

Dôležité je česanie srsti a to najmä pri plemenách, ktoré ju majú dlhšiu. Kefu na česanie srsti používajte pravidelne, zabezpečíte mačke kvalitnú srsť a navyše nebudete mať po byte všade chlpy.

Jedlo

Mačka je predátor, ktorý si zachoval schopnosť trávenia surového mäsa. Zvážte teda občasné podávanie surového mäsa, ktoré je dobré na ďasná. Ideálne je kuracie, morčacie či hovädzie mäso, ktoré by však nemalo obsahovať veľa tuku.

Ak volíte stravu z konzervy, kupujte kvalitné výrobky s vysokým podielom mäsa. Rovnako postupujte aj pri granuliach. Dobrou stravou sú tiež rybie konzervy, sardinky či tuniak, avšak je potrebné voliť iba tie vo vlastnej šťave.

Mačka by mala mať neustále prístup k čistej vode. Hovorí sa, že mačky sú neustále dehydrované a keď nutne nemusia, tak nepijú. Mala by tak mať vodu čo najviac k dispozícii a čo najčastejšie na očiach. A to najmä byte, kde je vždy teplo a nehovoriac o horúcich letných dňoch.

Oddelenie toalety a jedla

Keďže mačka okrem konzumácie musí aj vylučovať, je potrebné jej vytvoriť toaletu. V chovproduktoch sa dá nájsť mnoho vaničiek a nádob na to určených, ako aj rôzne druhy steliva.

Mačky majú radi, ak majú toaliet viac, rozmiestnených vo viacerých miestach. Pravidlom je, jednu mačka rovná sa jedna toaleta +1. Ak teda máte jednu mačku, mali by ste mať minimálne dva záchody, ak dve mačky, tak tri toalety atď.

Určite nie je vhodné ich umiestňovať blízko miesta, kde sa im podáva jedlo. Ideálne je, ak sa jej podáva strava v inej miestnosti, ako sa nachádzajú mačacie toalety.

Tie by mali byť tiež pravidelne čistené. Má to viac výhod. Jednou je, že v byte nebudete mať smrad, druhou je, že mačka je čistotné zviera a do špinavej toalety potrebu robiť nebude a to vám ukáže tak, že potrebu urobí mimo záchodu.

Zabavte ich

Mačka, ktorá sa nachádza vonku má mnoho podnetov a dokáže sa tam zabaviť. Vo vnútri je to však iné. Ideálne je, keď máte v byte nie jednu, ale dve mačky. Dokážu sa tak spolu hrať a necítia sa osamelo. Niekedy sa hovorí, že dve mačky vám v byte spôsobia menej neplechy ako jedna, ktorá je bez podnetov a potom môže všelijako „vymýšľať“.

Je potrebné im však zabezpečiť zábavu aj pomocou hračiek. Nemusíte nutne investovať do kúpy hračiek z chovproduktu, mačke stačia aj pingpongové loptičky či kúsok skrčeného papiera.

Ak však chcete investovať do hračky, potom existuje zaujímavá vychytávka v podobe cvičebného kolesa, inšpirovaného kolesami pre škrečkov. Mačka sa tak dokáže dobre prebehnúť a zabaviť.

Vhodná je aj hračka v podobe toho, že do vnútra nej sa umiestni nejaká maškrta a mačka ju musí z nej dostať von. Okrem zábavy si tak uspokojí aj svoju loveckú vášeň.

Moderná doba poskytuje aj pre mačky zábavu. Na Youtube sa nachádzajú videá určené špeciálne pre mačky, ktoré zobrazujú vtáky alebo ryby. V takom prípade však treba televízor zabezpečiť pred náhodným prevrátením, ak by mačku video zaujalo natoľko, že by začala zvieratá loviť.

Takisto, ak máte náhodou starší či nepoužívaný tablet, môžete jej pustiť hru nachádzajúcu sa na Youtube, kde po obrazovke behajú myši a mačka sa ich bude snažiť loviť.

Tieto videá sú vhodné na obdobie, keď práve nie ste doma. Avšak, keď už doma ste, potom by ste sa mali mačke venovať a hrať sa s ňou, ideálne niekoľkokrát denne. Stačí na to palička so šnúrkou, na konci ktorej umiestníte napríklad niekoľko vtáčich pierok.

Aj vďaka týmto radám bude vaša mačka v byte šťastná a nebude jej chýbať nič, čo by nedostala von. Avšak bude v bezpečí a vy sa o ňu nemusíte báť.