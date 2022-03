Machu Picchu voláme už 100 rokov nesprávne. Najnovšia štúdia odhalila skutočný názov osídlenia

Machu Picchu patrí medzi tie najslávnejšie archeologické pamiatky. Ročne toto miesto navštívia davy turistov. Najnovšia štúdia však ukazuje, že posledných 100 rokov používame nesprávny názov.

Osídlenie sa v skutočnosti nevolá Machu Picchu

Každoročne sa na Machu Picchu prídu pozrieť tisícky turistov. Odborníci túto stavbu skúmajú už desaťročia. Avšak štúdia publikovaná v časopise Journal of Andean Archeology trvá na tom, že viac ako storočie ju poznáme pod nesprávnym názvom. Donato Amado Gonzales a Brian S. Bauer preskúmali mapy z 19. storočia, ale aj dokumenty pochádzajúce z čias 17. storočia, informuje portál The Guardian.

Do rúk sa im dostali aj poznámky Hirama Binghama, ktorý v roku 1911 osídlenie Inkov znovuobjavil (aj keď sa diskutuje o tom, že osídlenie vlastne ani nikdy stratené nebolo). Ani v jedinom zo zdrojov sa však pomenovanie Machu Picchu neuvádza. Odhaduje sa, že stavba kedysi slúžila ako letné sídlo panovníka Pachacúteca.

V čase, keď na ňu natrafil Bingham, bola málo známa, dokonca aj medzi miestnymi obyvateľmi v regióne Cusco. Všetky dokumenty ale poukazujú na to, že predtým malo osídlenie pomenovanie Huayna Picchu alebo len Picchu. Potvrdzuje to aj atlas z roku 1904, v ktorom sa našla zmienka o ruinách mesta Inkov a to nieslo pomenovanie Huayna Picchu.

Oficiálne sa názov pamiatky meniť nebude

Na to, že miesto, ktoré Bingam objavil, sa volá Huayna Picchu, v roku 1912 upozornil aj syn majiteľa pozemkov, na ktorých sa osídlenie nachádza. Ďalšie dôkazy pochádzajú z čias 16. storočia, kedy oblasť Cusco obsadili španielski dobyvatelia. Podarilo sa totiž objaviť dokumenty, v ktorých domorodí obyvatelia popisovali plán vziať si svoje územia späť. Územia, o ktorých sa hovorilo, niesli práve pomenovanie Huayna Picchu.

Dnes toto pomenovanie nesie len časť osídlenia, konkrétne vrchol, z ktorého si turisti môžu užiť neuveriteľný a krásny výhľad na okolie. Aj keď je isté, že nová štúdia rozprúdi debaty v kruhoch odborníkov, len málokto verí, že sa názov miesta bude oficiálne meniť. Každé z pomenovaní je ľudským výmyslom a môže sa časom meniť. Pre samotnú pamiatku to nemá príliš veľký význam.

Navyše, pomenovanie Machu Picchu sa v priebehu storočia stalo pevnou súčasťou peruánskej kultúry. Zmena názvu by teda mohla napáchať viac škody ako úžitku.