Podzemný oheň v Austrálii horí najmenej 6 000 rokov. Vedci o ňom takmer nič nevedia, je skoro nemožné ho uhasiť

Len niekoľko hodín jazdy autom od austrálskeho mesta Sydney horí nekontrolovateľný požiar. Obyvatelia si s tým však príliš hlavu nelámu. Tento oheň totiž nevyhasol už neuveriteľných 6 000 rokov.

Oheň, ktorý neprestajne horí v austrálskom pohorí Mount Wingen (hovorí sa mu aj Burning Mountain, teda Horiace pohorie), je najstarším neustále horiacim ohňom na svete. Podľa niektorých odborníkov horí už 6 000 rokov, miesto požiaru však môže byť aj omnoho staršie, píše portál Science Alert. Oheň zapríčinil uhoľný sloj, tie môžu vzbĺknuť kedykoľvek a kdekoľvek na svete.

Akonáhle sa však podzemný požiar rozhorí, je takmer nemožné ho uhasiť. Pomaly, ale intenzívne putuje po uhoľnej vrstve, ktorá sa prirodzene nachádza pod zemským povrchom. Nikto presne nedokáže odhadnúť rozmery požiaru horiaceho pod pohorím Mount Wingen. Podľa odhadov odborníkov má požiar kruhový tvar s priemerom 5 až 10 metrov a teplota sa šplhá až k 1 000 °C.

Keď je reč o podzemnom požiari, zabudnite na plamene šľahajúce do výšky. Pri horiacich uhoľných slojoch sú to skôr neustále tlejúce uhlíky. Požiar sa nachádza v hĺbke 30 metrov pod pohorím Mount Wingen a pohybuje sa smerom na juh rýchlosťou približne 1 meter za rok. Pohorie sa nachádza v národnom parku, ktorý môžu navštevovať aj turisti. Dôkazov, že pod zemou naozaj horí, je hneď niekoľko.

Mount Wingen, just 4h by car North from Sydney, has been burning for more than 6,000 years. Its official name is the Burning Mountain Nature Reserve, and I had the pleasure of visiting it in early February 2014: https://t.co/2xq3gHPZDn pic.twitter.com/tHgSVfwtsb

Napríklad, zem je na danom mieste teplá na dotyk, kamene sa sfarbujú do žlta a červena a vo vzduchu sa vznáša sírový zápach. Na miestach, kde požiar horel len nedávno, sa nachádza popol a nič tu nerastie. Avšak plochy, ktoré oheň ešte nezasiahol, sú zarastené hustým eukalyptovým lesom. Porast sa opäť objavil aj na miestach, kde požiar dohorel pred 20 až 30 rokmi, je však viditeľne iný.

Takéto požiare sú na mnohých miestach, najmä v Číne či v Amerike, zapríčinené ľudskou činnosťou, najmä ťažbou uhlia. Nikto netuší, prečo a ako vznikol tento požiar v Austrálii. Prvá zmienka o ňom pochádza z roku 1828, keď miestny farmár tvrdil, že objavil vulkán. Až o rok neskôr sa prišlo na to, že to nie je vulkán, ale požiar uhoľného sloja.

Vykonaných tu bolo len málo výskumov. Miesto je považované za posvätné a členovia kmeňa Wanaruah využívali oheň na varenie či výrobu zbraní. Samozrejme, medzičasom vzniklo množstvo legiend o tom, prečo sa požiar vlastne rozhorel. Jedna z nich hovorí, že ju zapálila pochodeň bojovníka, ktorý upadol do zajatia zla.

Centralia & Silent Hill ain’t got nothin’ on Mount Wingen, otherwise known as “Burning Mountain,” in New South Wales, Australia.

Mount Wingen can boast an underground fire that’s been burning for 6,000 years, and is still going strong today! pic.twitter.com/T2eE41UQcV

