Má vojenský výcvik, zúčastnila sa exorcizmu a v klipoch bičuje či týra mužov. Rihanna nie je miliardárkou vďaka hudbe

Magazín Forbes zverejnil rebríček najbohatších ľudí našej planéty. A ocitla sa v ňom prvýkrát aj Rihanna, ktorej majetok má hodnotu astronomických 1,7 miliárd dolárov. Napriek tomu, že si ju množstvo ľudí spojí predovšetkým s hudbou, jej bohatstvo nie je výsledkom speváckej kariéry. Čo by ste mali o Rihanne vedieť?

V článku sa dozviete aj: Čo dostalo Rihannu do rebríčka najbohatších ľudí sveta?

Prečo odmietala robiť kliky počas vojenského výcviku?

Ako vyzeral exorcizmus, ktorého svedkom sa stala?

Prečo kvôli nej zatvorili striptízový klub?

Akú búrlivú spomienku si z neho odniesla?

Miliardárkou sa nestala vďaka hudbe

Keď sa povie Rihanna, každému hneď nepochybne napadne niekoľko hitov, ktoré má táto speváčka na konte. Ako však píše Forbes, medzi najbohatších ľudí sveta sa nezaradila vďaka tomuto talentu. Hudba je dokonca na chvoste, čo sa týka jej príjmov. 1,4 miliardy z jej majetku totiž pochádza zo značky Fenty Beauty, ktorej je Rihanna 50 % vlastníkom. 270 miliónov zas zo značky spodnej bielizne Savage x Fenty. Rihanne sa podarilo úspešne preraziť v podnikaní, čo jej ešte minulý rok pridalo prívlastok „miliardárka“.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa badgalriri (@badgalriri)

Má za sebou vojenský výcvik

Celé jej meno znie Robyn Rihanna Fenty a ešte predtým, než sa preslávila, absolvovala vojenský výcvik v rodnom Barbadose, píše Insider. Mala 11 rokov, keď sa podľa portálu The Things stala armádnou kadetkou. Napokon sa vypracovala na hodnosť desiatničkx. Bola však rebelkou a odmietala dodržiavať pravidlá. Sama zaspomínala napríklad na situácie, kedy odmietla robiť kliky, za čo bola potrestaná. Držala sa však svojho a tvrdila, že dodržiavanie pravidiel je nudné.

Čo ju spája s Britney Spears?

Jeden z najväčších hitov Rihanny je nepochybne song Umbrella. Vedeli ste, že ho pôvodne mala spievať Britney Spears? Ak si to neviete predstaviť, nevadí. My tiež nie. Pieseň napokon spôsobila taký ošiaľ, až na koncertoch speváčky museli zakázať nosenie dáždnikov. Dôvodom bola bezpečnosť.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa badgalriri (@badgalriri)

Ocitla sa v Guinessovej knihe rekordov. Niekoľkokrát

Na oficiálnej stránke Guinessových rekordov nájdeme viacero záznamov o Rihanne. Stala sa najbohatšou ženou – hudobníčkou, umelkyňou s najväčším počtom amerických singlov na prvom mieste na rok alebo jej album sa v roku 2016 stal najstreamovanejším na Spotify.

Bola prítomná pri exorcizme

Rihanna ešte v roku 2011 priznala, že takýto zážitok videla na vlastné oči, a to hneď niekoľkokrát. Spomenula príbeh dievčaťa, ktoré sa začalo správať veľmi zvláštne a hovoriť rôznymi hlasmi.

Jej videoklip bol zakázaný v 11 krajinách

To, že Rihanna je dušou rebelkou dokazujú aj jej videoklipy, často označované za kontroverzné. A niet sa čomu čudovať. Nechýba v nich nahota, drogy alebo dokonca násilné či sexuálne praktiky. Jeden z nich patrí aj ku skladbe S&M a ako uviedol portál NDTV, údajne mal byť zakázaný až v 11 krajinách. Rihanna je v ňom oblečená v latexe a zobrazuje bičovanie a ďalšie praktiky týrania mužov.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa badgalriri (@badgalriri)

Kvôli nej zatvorili striptízový klub

Svojimi výstrelkami sa Rihanna netají. Nemala problém na Instagrame zverejniť napríklad fotografie, na ktorých fajčí marihuanu a to ani napriek tomu, že ju aktuálne sleduje publikum o veľkosti 125 miliónov followerov. V tomto prípade spôsobila problém fotografia pochádzajúca z nelicencovaného striptízového klubu v Thajsku. Speváčka ju pridala na Twitter aj so šialenými detailmi toho, čo sa v ňom dialo, píše Tell Tales. „Buď som bola minulú noc totálne na mol alebo som skutočne videla Thajčanku, ktorá si z vagíny vytiahla živého vtáka, korytnačku, žiletky a šípky,“ doplnila. Asi teda nikoho neprekvapí, že klub bol po tomto incidente zatvorený.

A môže aj za zatknutie dvoch Thajčanov…

Tento škandál nebol jediný spojený so sociálnymi sieťami a obyvateľmi Thajska. Ďalší spôsobila fotka, na ktorej sa Rihanna túli k útloňovi. Toto zviera však patrí medzi ohrozené druhy, a preto jeho majiteľov postihol trest v podobe zatknutia.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa badgalriri (@badgalriri)

Odvážna aj v tehotenstve

Rihanna nikdy nemala problém odhaľovať svoje telo a ani s nahotou ako takou. A inak to nie je ani v týchto mesiacoch, kedy sú v raperom ASAP Rockym v očakávaní dieťaťa. V januári svet obleteli fotografie, na ktorých dvojica pózuje aj s odhaleným tehotenským bruškom Rihanny. Odvtedy sa pravidelne v spoločnosti objavuje v outfitoch, v ktorých ho vystavuje svetu. Ako to dokazujú aj komentáre pod jej fotografiami na Instagrame, fanúšikovia jej štýl zbožňujú. Nájdu sa však ak takí, ktorým to nepríde vhodné a speváčku kritizujú.

Stala sa národnou hrdinkou

Rihanna sa môže pokojne označiť za najznámejšiu obyvateľku Barbadosu. Ako čestnej krajanke sa jej koncom minulého roka dostalo mimoriadne veľkej cti. Za všetky úspechy a to, ako Barbados po celom svete reprezentuje, jej premiérka Mia Mottley udelila vyznamenanie Národnej hrdinky Barbadosu. Viac sa dočítate v našom staršom článku.