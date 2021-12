Alžbetu II. už neuctievajú, za národnú hrdinku majú Rihannu: 10 vecí, ktorými je známa nová republika Barbados

Karibský ostrovný štát Barbados sa v utorok úderom polnoci miestneho času oficiálne stal republikou a prestal uznávať britskú kráľovnú Alžbetu II. ako svoju najvyššiu predstaviteľku. Táto informácia už pár dní rezonuje médiami po celom svete. Hlavou krajiny, a teda prezidentkou, sa stala doterajšia generálna guvernérka Sandra Masonová. Pre Barbados tieto udalosti znamenajú novú etapu. Poďte sa ale spoločne s nami pozrieť na to, prečo je Barbados takým výnimočným miestom.

Barbados bol pôvodne britskou kolóniou, nezávislosť od Británie získal v roku 1966. So Spojeným kráľovstvom si ale Barbados, podobne ako iné bývalé kolónie, zachoval oficiálne väzby a uznával britského monarchu ako svojho najvyššieho predstaviteľa. Barbadoská vláda však vlani oznámila svoje rozhodnutie stať sa do osláv 55. výročia svojej nezávislosti republikou. A to sa napokon včera aj stalo.

Za uplynulých takmer 30 rokov sa tak Barbados stal prvou krajinou, ktorá prestala uznávať britskú kráľovnú Alžbetu II. za svoju najvyššiu predstaviteľku. K tomuto kroku totiž naposledy pristúpil ostrovný štát Maurícius ležiaci v Indickom oceáne ešte v roku 1992.

Nová hlava štátu, dnes už prezidentka Sandra Masonová, slávnostnú prísahu zložila včera (utorok) v deň 55. výročia získania nezávislosti od Británie. Súčasťou inaugurácie prvej barbadoskej prezidentky bolo aj spustenie kráľovskej štandardy. Na slávnostnej ceremónii v hlavnom meste Bridgetown, ktorá sa začala už v pondelok (29. novembra) neskoro večer, sa zúčastnil aj britský princ Charles. Okrem neho ale napríklad aj najznámejšia rodáčka Barbadosu, popová diva a speváčka Rihanna.

Barbados teda čaká nová éra a to, či sa jej ako samostatnému štátu bude dariť, ukáže až čas. Ekonomika v krajine je ale stabilná, a tak niet pochýb, že by sa Barbados mohol stať prosperujúcou krajinou. Napokon, ťaží najmä z turizmu a mnohých ďalších vecí, o ktorých ste doposiaľ možno ani nevedeli.

Fúzatý ostrov

Možno ste vedeli, možno nie, no malý ostrov Barbados s celkovou rozlohou niečo vyše 430 kilometrov štvorcových nebol vždy výhradne britským územím. V roku 1518 bol obsadený Španielmi, pričom v 16. a 17. storočí o toto územie súperili Španieli, Francúzi a Angličania. Ako to dopadlo, vedia mnohí – od roku 1627 bol Barbados britskou a od roku 1655 korunnou kolóniou. Ako však dostal Barbados svoje meno?

Viaže sa na to pomerne humorný príbeh. Ostrov bol totiž v minulosti známy tým, že sú na ňom rozšírené stromy takzvaného „fúzatého figovníka“ (lat. Ficus citrifolia). Názov ostrovu dal pravdepodobne moreplavec Pedro Campos v roku 1536, keď sa plavil do Brazílie a zastavil sa aj na Barbadose. Vtedy ostrov práve podľa stromov, ktoré mu pripomínali, akoby mali fúzy, nazval Los Barbados. V španielčine a portugalčine znamená „barbados“ bradatý alebo fúzatý.

Ostrov tvorený koralovým vápencom

Malý karibský ostrov je známy svojimi nádhernými plážami (dookola celého ostrova je možné ich navštíviť viac ako 50!), no aj tým, že až 85 % jeho pomysleného jadra tvorí 20 až 30 metrov hrubá vrstva koralového vápenca. Práve vďaka tomuto má Barbados jednu z najčistejších vôd na svete, keďže koraly fungujú ako prírodný filter.

Vysoký objem koralov si každý návštevník všimne aj vďaka bielemu piesku na naozaj krásnych plážach, ktoré sú obklopené koralovými útesmi. Okrem toho, ostrov má bohaté zásoby podzemnej vody, ktorá sem steká.

Hurikány tu nehrozia

Karibská oblasť, aj keď by sa dalo tvrdiť, že Barbados je skôr ostrovom v Atlantiku, je známa aj množstvami hurikánov, ktoré ju niekedy sužujú. Barbados je však výnimkou a silné búrky sa mu akoby vyhýbajú. Môže za to práve jeho výhodná poloha.

Aj keď mnohé karibské ostrovy sú často hurikánmi pustošené, Barbados sa nachádza v dolnej východnej časti Karibiku (dolné Antily), čo je časť pod pásmom hurikánov. Silnejšiu búrku podobnú hurikánu tu tak obyvatelia nezažili už viac ako pol storočie!

Samozrejme, neduhy počasia Barbados trápia – zväčša sa tu ale striedajú len dve ročné obdobia. Obdobie dažďov, ktoré trvá zvyčajne od júna do decembra, a obdobie sucha, ktoré trvá od konca decembra do mája. Ani obdobie dažďa však nebýva nejako zlé – sem-tam nejaká búrka, vo väčšine prípadov ale len intenzívny lejak, ktorý navyše trvá vždy len pár minút. Priemerná celoročná teplota sa tu pohybuje v rozmedzí od 25 do 28 stupňov Celzia.

Domov rumu…

Keď sa povie Karibik, mnohým ihneď v hlave skrsne legendárna filmová séria Piráti Karibiku (Pirates of the Caribbean) a s nimi nepochybne aj rum. A práve druhá spomínaná vec je silne na Barbados naviazaná, keďže priamo tu rum vznikol.

Ostrovný štát je domovom najstaršej značky rumu na svete – Mount Gay. Táto firma bola založená v roku 1703 a jej rum býva často hodnotený ako najlepší na svete. Predáva sa vo viac ako 100 krajinách a liehovar, kde rum Mount Gay vyrábajú, je obľúbenou turistickou atrakciou. Okrem iného, rum je tiež kľúčovou súčasťou kultúry Barbadosu. Pije sa pri rôznych príležitostiach, často aj počas alebo po uzavretí obchodnej dohody.

… a aj lietajúcich rýb

Nie darmo sa preto o Barbadose hovorí ako o „krajine lietajúcich rýb“. Tých je okolo ostrova skutočne hojne a patria aj k lokálnym pochúťkam v reštauráciách.

Zvyčajne sú podávané ako dusený pokrm s „cou cou“, čo je príloha vyrábaná z kukuričnej múky a okry podobná polente alebo krupici.

Kriket národným športom

Na Slovensku by to bol hokej, v Anglicku futbal, na Barbadose majú kriket. Hrávajú ho nielen počas majstrovstiev a rôznych športových podujatí, ale prakticky pri akejkoľvek príležitosti počas roka a navyše úplne hocikde, a to doslova. Miestni si radi zahrajú kriket u seba na záhrade, na pláži, na poliach alebo hoc aj na ulici. Zápasy hlavnej ligy štartujú v máji a končia v decembri, a medzinárodné majstrovstvá začínajú v marci a končia v júni.

Niet preto divu, že práve na Barbadose sa rodia tie najväčšie hviezdy kriketu, zavše sa oplatia spomenúť Desmond Haynes, Charlie Griffith, Gordon Greenidge či sir Clyde Walcott a mnohí ďalší.

Byť „zbarbadovaný“ na ostrove pevností by ste nechceli

Barbados je okrem množstva ďalších vecí známy napríklad aj tým, že sa na ňom nachádza viac ako 40 rôznych pevností, vrátane slávnych Gun Hill Signal Station ši St. Ann’s Fort. Ak sa chcete ponoriť pri návšteve ostrova do jeho histórie, odporúčame niektoré z nich navštíviť. Ukážu vám okrem iného aj to, aké to bolo, keď strážnici v týchto pevnostiach pozorovali okolie, či miestnym nehrozí nejaké nebezpečenstvo od nepriateľov.

V súvislosti s históriou sa tiež oplatí spomenúť fakt, že Barbados bol kedysi aj miestom, kam boli posielaní za trest mnohí nepohodlní a kriminálnici, ktorí následne slúžili ako otroci. Termín „Barbado’ed“ (teda niečo vo význame, niekoho „zbarbadovať“) sa využíval ako synonymum k deportácii mimo krajiny Británie najmä medzi rokmi 1640 až 1650. No zatiaľ čo v minulosti znamenalo byť odvedený na Barbados trestom, dnes by to mnohí možno aj uvítali. Predsa len ide o karibský raj.

Domov obľúbeného, no zakázaného druhu ovocia

Exotické prostredie nepochybne mnohým pripomína aj exotické pokrmy. Tamojší si pochutnávajú nielen na lietajúcich rybách, ale aj na známom a chutnom ovocí, ktoré sa prvýkrát objavilo práve na Barbadose. Konkrétne ide o grapefruit a ten nie vždy bol považovaný za delikatesu.

Grapefruit bol totiž dlhé roky na Barbadose zakázaný. Ako hovorí jedna z barbadoských legiend, grapefruit bol objavený v 18. storočí vo Welchman Hall Gully a vznikol zrejme prirodzeným krížovým opelením zo stromov pomela a červeného pomaranča. Miestni spočiatku grapefruit konzumovať nemohli, no to sa časom zmenilo a dnes ho považujú za niečo ako národné ovocie. Čerstvú šťavu z grapefruitu vám navyše v reštaurácii dajú k akémukoľvek jedlu, ktoré si objednáte.

Kam sa pozriete, tam sú zelené opice

Nielen jedlom a ovocím je ale Barbados známy. Tento ostrov je totiž tiež domovom aj malých nezbedných stvorení – mačiakov zelených (tzv. „green monkeys“). Stretnúť ich môžete prakticky všade – vo voľnej prírode, na uliciach i v záhradách domovov miestnych.

Na ostrov sa dostali zo Senegalu a Gambie zhruba pred 350 rokmi, no za tento čas sa tie barbadoské svojím správaním a vlastnosťami na tie pôvodné už nepodobajú. Môžu za to najmä rozdiely v životnom prostredí. Aj keď mačiaky zelené pôvodne nepochádzajú z Barbadosu, našli tu svoje útočisko a miestni ich považujú za svojich „spoluobčanov“.

Rihanna je národnou hrdinkou

V súvislosti s totálnym osamostatnením Barbadosu a uznaním svojej prvej prezidentky ako hlavy štátu Barbados do množstva zaujímavostí pridal aj ďalšiu. Azda najznámejšou obyvateľkou tejto krajiny je totiž nepochybne speváčka Rihanna. Aj tá bola na nedávnych ceremóniách prítomná a nie náhodou. Ako čestnej krajanke sa jej totiž dostalo mimoriadne veľkej cti a za všetky úspechy a to, ako Barbados po celom svete reprezentuje, jej premiérka Mia Mottley udelila vyznamenanie Národnej hrdinky Barbadosu.

„Nech sa aj naďalej lesknete ako diamant a prinášate česť svojmu národu svojimi slovami, svojimi činmi a vzdávate mu uznanie,“ uviedla premiérka 33-ročnej hviezde. Tá bude mať odteraz vyznamenanie „The Right Excellent“.