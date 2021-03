Má len 18 rokov, no patrí medzi najlepších hackerov sveta. Za útok na Bidena a Gatesa si odsedí tri roky

Len málokomu sa v tak mladom veku podarilo to, čo Grahamovi Ivanovi Clarkovi. Mal 17 rokov, keď sa nabúral do súkromných účtov prominentných osobností na sociálnej sieti Twitter. Takých ako on je na svete nepochybne veľa. On však hacknutím sa do profilov chcel ťažiť bitcoiny a teraz kvôli tomu pôjde na tri roky za mreže.

Joe Biden, Bill Gates či Kim Kardashian – to sú len tri z prominentných mien, do ktorých účtov sa vtedy 17-ročnému hackerovi z Floridy podarilo dostať, píše web The Guardian.

Nechcel však tak celkom vydierať, aj keď pohnútky so zbohatnutím mal. Možno si na tieto príspevky na sociálnej sieti Twitter spomínate aj vy. „Všetky bitcoiny, ktoré mi pošlete na adresu nižšie vám vrátim naspäť v dvojnásobne vyššej hodnote,“ znel príspevok, ktorý nastavil na profiloch známych osobností Graham Ivan Clark po tom, čo sa zmocnil ich účtov.

Hlúposť užívateľov Twitteru mu vyniesla vyše 100-tisíc

Aj keď sa takmer okamžite ukázalo, že ide o podvod a s fanúšikmi nekomunikuje priamo ani Biden, Gates či najznámejšia spomedzi Kardashianiek, Graham si pomerne slušne privyrobil. Na podvode a hlúposti niektorých ľudí mal podľa súdnych dokumentov zinkasovať viac ako 100-tisíc dolárov.

Netrvalo však dlho a Grahama vyšetrovatelia vypátrali o niekoľko dní na to. Putoval rovno za mreže. Ako sa však podarilo 17-ročnému chalanovi dostať sa do účtov prominentov, ktoré by mali mať aj vyššie zabezpečenie?

This guy has now been sentenced: “In a deal with prosecutors, Graham Ivan Clark agreed to serve three years in prison, followed by three years probation.” https://t.co/YRxbE1CfGN — Ankit Panda (@nktpnd) March 16, 2021

Zrejme neprekvapí fakt, že Graham v tom nebol sám. Prístup do nich získal veľmi jednoduchým, ba až smiešnym spôsobom – poznal jedného zo zamestnancov sociálnej siete Twitter. Pracovníka na IT oddelení pod podmienkou finančnej odmeny presvedčil, aby mu prístupy do týchto účtov poskytol. A ten sa nechal presvedčiť.

Hrozilo mu 30 rokov za mrežami, dostal 3

Problémom bolo, že aj keď mladý hacker išiel na to pomerne šikovne, nebol príliš pozorný a po pár dňoch ho zatkli, po čom nasledoval veľký súdny spor. Podľa dôkazov sa mu podarilo zinkasovať na bitcoinovej schéme viac ako 100-tisíc dolárov. Všetky peniaze už ale medzičasom stihol vrátiť, čo potvrdili počas súdu aj mladíkovi právnici. Ani to však nestačilo.

Grahamovi hrozilo až 30 rokov za mrežami za zosnovanie organizovaného podvodu. Vzhľadom na jeho vek mu ale sudca dal len 3 roky basy, ktoré budú nasledované ďalšími tromi rokmi domácej väzby.

Sú sociálne siete bezpečné?

Incident tak bude pre Grahama jednoznačne poučením, no otvoril tiež otázku zabezpečenia sociálnych sietí. To, čo sa odohralo 15. júla 2020 totiž bolo jedným z najväčších útokov na ochranu súkromia v histórii existencie Twitteru. V Amerika populárna sociálna sieť počas niekoľkých hodín úplne zablokovala možnosť čokoľvek zverejňovať všetkým verifikovaným účtom, aby bolo možné platformu dodatočne a najmä riadne zabezpečiť.

Okrem trojice vyššie spomenutých účtov sa Graham dostal aj do účtov Baracka Obamu, Elona Muska, rapera Kanyeho Westa, CEO spoločnosti Amazon Jeffa Bezosa, či do účtov veľkých spoločností ako Apple či služby Uber.