Lukašenkov režim vedie k hrubému porušovaniu ľudských práv. Štátny tajomník hovorí o volebných podvodoch i násilí

Režim bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka pred rokom v auguste nielen že zabránil demokratickým a férovým voľbám, ale hneď po sfalšovaní hlasovania sa uchýlil k vážnemu porušovaniu ľudských práv, násiliu a zastrašovaniu širokej verejnosti. Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Martin Klus (SaS) to uviedol vo svojom profile na sociálnej sieti.

„Tragickým výsledkom prenasledovania a kriminalizovania predstaviteľov opozície, občianskej spoločnosti, novinárov či bežných občanov sú obete na životoch, zničené ľudské osudy a k dnešnému dňu aj vyše 600 politických väzňov,“ uviedol Klus s tým, že podobné konanie je neakceptovateľné.

Štátny tajomník dodáva, že Slovenská republika bude aj naďalej podporovať občanov v Bielorusku na ceste k demokracii a slobode. „Opakovane vyzývame bieloruské úrady, aby ukončili prenasledovanie vlastných občanov, prepustili politických väzňov, obnovili dodržiavanie základných práv, slobôd a medzinárodných záväzkov,“ uzavrel Klus.

Bielorusko si v týchto dňoch pripomína rok od zmarených prezidentských volieb, po ktorých nasledovali masové represálie zo strany Alexandra Lukašenka proti protestujúcim Bielorusom. Výsledkom je niekoľko mŕtvych, tisícky zranených a viac ako 600 politických väzňov.

Nie som diktáror, už veľmi skoro po mne nastúpi niekto iný, vyhlásil Lukašenko

Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko sa necíti byť diktátorom. Vyhlásil to počas pondelkovej tlačovej konferencie v Minsku, v deň prvého výročia ostatných prezidentských volieb. Informovala o tom bieloruská štátna agentúra BelTA.

“Nikdy som nič nediktoval a ani sa nechystám. Mojou úlohou je zachovať bezpečnosť a integritu našej krajiny, prvého nezávislého štátu Bieloruska v jeho dlhej histórii,” vyhlásil Lukašenko. Západných politikov vyzval, aby sa pred uvalením ďalších sankcií voči jeho krajine “zamysleli”, doplnila BelTA.

“Som v tejto krajine zakorenený a ona je zakorenená vo mne. A zatiaľ neviem, ako budem žiť ďalej – či pôjdem do dôchodku, alebo budem robiť niečo iné. Zatiaľ to netuším. To však neznamená, že sa zo všetkých síl držím tohto úradu. Nie. Po mne prídu ďalší ľudia, a bude to veľmi skoro,” povedal Lukašenko novinárom v Minsku, informovala agentúra TASS.

“Ale nepúšťajte sa do dohadov, kedy Lukašenko odstúpi. Veľmi skoro,” dodal. Politické šoky spred jedného roka podľa bieloruského prezidenta preukázali, že v súčasnosti existuje 15 až 20 ľudí, ktorí by mohli byť lídrami krajiny. “Všetci, ktorí by mohli byť prezidentom, sú na výslní verejnosti,” povedal Lukašenko s tým, že v budúcich voľbách sa nebude uchádzať o post prezidenta a ani nikoho iného nepodporí.

Opozícia plánovala štátny prevrat

Lukašenko hneď v úvode tlačovej konferencie obhajoval legitimitu minuloročných prezidentských volieb a obvinil opozíciu z plánovania štátneho prevratu.

“Príprava volieb aj samotné hlasovanie bolo úplne transparentné a odohralo sa v podmienkach demokratizácie politického života”, vyhlásil Lukašenko. “Rozdiel bol len v tom, že niektorí sa pripravovali na spravodlivé voľby a iní vyzvali na útok, na prevrat,” citovala bieloruského prezidenta agentúra AP.

Bielorusko po minuloročných voľbách zachvátila vlna protestov, ktoré vyvolalo Lukašenkovo znovuzvolenie. Bieloruské úrady podľa AP reagovali na protesty “neúprosným zásahom”, pri ktorom bolo zatknutých viac ako 35-tisíc ľudí.

Poprední predstavitelia opozície boli uväznení, alebo prinútení opustiť krajinu. Lukašenko, ktorý vládne v Bielorusku už 27 rokov, opäť označil svojich protivníkov za zahraničných agentov a obvinil USA a ich spojencov zo sprisahania s cieľom zvrhnúť jeho vládu.

Agentúra AP v tejto súvislosti pripomenula, že bieloruské úrady v uplynulých týždňoch zintenzívnili zásahy proti odporcom režimu. Desiatky razií boli zamerané proti nezávislým novinárom aj mimovládnym organizáciám.