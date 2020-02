Ľudstvo čelí globálnemu systematickému kolapsu, varujú vedci. Ignorujeme prepojenie mimoriadnych udalostí

Vedci už nejaký čas upozorňujú na vzájomne poprepájané dôsledky klimatickej zmeny, ktorých súčinnosť vedie k ešte intenzívnejším environmentálnym, ale aj ekonomickým a sociálnym krízam. Najnovšie na to upozorňujú spoločne vyše dve stovky vedcov. Tvrdia, že svet môže čeliť celosvetovému systematickému kolapsu.

Svet čelí veľkému množstvo vzájomne poprepájaných výnimočných udalostí, ktoré ohrozujú existenciu ľudstva. Pri ich dôsledkoch sa totiž treba pozerať na súčet celkového dopadu a nie na jednotlivé udalosti jednotlivo, informuje britský The Guardian s odvolaním na správu organizácie Future Earth. Tú vypracovalo spoločne 222 vedcov z viac ako 50 krajín sveta, ktorí vyzývajú na dôkladnejšie posudzovanie dôsledkov klimatickej zmeny vo svete.

Naša planéta a jej obyvatelia čelia hneď niekoľkým mimoriadne dôležitým výzvam súčasne. Klimatická zmena, extrémne prejavy počasia, vymieranie druhov, nedostatok vody a potravinová kríza. Všetky predstavujú vážne hrozby, ich vzájomná kombinácia však vytvára stav, ktorý pre ľudskú existenciu predstavuje reálne riziko.

Vzájomne prepojenia environmentálnych kríz

Problémom je vzájomná interakcia týchto procesov, ktorú najlepšie možno pochopiť na konkrétnom a aktuálnom prípade. Klimatická zmena zintenzívnila na austrálskom kontinente teploty aj obdobie sucha, čo viedlo k častejším extrémnym prejavom počasia, napríklad v podobe mimoriadne intenzívneho obdobia požiarov.

Požiare v buši ničia vegetáciu a ohrozujú živočíšne druhy, vyprahnutá pôda navyše nie je schopná udržať vodu, krajine tak môže hroziť jej nedostatok. V hypotetickom scenári (ak by sa napríklad situácia opakovala pravidelne či častejšie) môže dôjsť až k potravinovej kríze, keď územie nebude schopné produkovať dostatok obživy pre jeho obyvateľov. V neposlednom rade počas celého procesu dochádza k zvýšenému uvoľňovaniu oxidu uhličitého do zemskej atmosféry, čo zintenzívňuje klimatickú zmenu.

Nekonečný kolotoč

Je to nekonečný kolotoč, každá z mimoriadnych situácií, ktorá sa vo svete za posledné roky objavila, je prepojená s inými a neodlúčiteľne ovplyvňuje vznik ďalších kríz. Vedci v správe organizácie Future Earth upozorňujú práve na to. Svet a vlády jednotlivých krajín podľa nich nad aktuálnym dianím takto nerozmýšľajú a bilancujú nad jednotlivými dôsledkami samostatne. Ak sa tento pohľad nezmení, podľa vedcov môže dôjsť ku globálnemu systematickému kolapsu, keď bude kombinácia „kaskádových“ vplyvov mimoriadnych udalostí ničiť celé komunity.

Napriek tomu, že výzva vedcov neznie ani trochu optimisticky, upozorňujú odborníci aj na opačný efekt. Tak, ako sú totiž vzájomne prepojené negatívne dôsledky mimoriadnych udalostí, majú viacnásobný efekt aj riešenia a kroky, ktoré ľudstvo podniká na ich zastavenie.

V pomerne krátkom čase však ide už o druhú masovú správu vedcov, ktorá vyzýva na systematické kroky v boji proti dôsledkom klimatickej zmeny. Minulý rok podobnú rozsiahlu štúdiu vydala OSN. Práve nasledujúce desaťročie vníma väčšina odborníkov v boji proti klimatickej zmene ako kľúčové. Prognostické modely väčšinou pracujú so scenármi do konca storočia, väčšinu potrebných krokov však musí ľudstvo urobiť najneskôr do jeho polovice.