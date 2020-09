Prípad ako z kvalitnej kriminálky sa odohral pred niekoľkými rokmi aj u nás, na Slovensku. Ak si pri čítaní článkov o kontroverzných vraždách či kanibaloch myslíte, že toto sa vo vašej blízkosti nemôže skutočne odohrať, teraz vás presvedčíme o opaku. Ak zalovíte v pamäti, možno si na tento incident aj spomeniete. Píše sa rok 2011 a Slovenskom rezonuje kauza Mateja Čurka, ktorý si mal s istým Švajčiarom dohadovať podrobnosti o tom, ako ho zbaví života.

Matej Čurko viedol internetovú konverzáciu s mužom zo Švajčiarska, s ktorým sa skontaktovali kvôli Švajčiarovej vražde. Tá sa mala odohrať tu u nás, na Slovensku. Švajčiar Markus Dubach si mal v e-mailovej komunikácii s Čurkom dohadovať presné detaily, ako sa to stane.

Ako prezradil samotný adept na zabitie pre Nový Čas, vydesilo ho, keď mu Čurko v jednej zo správ navrhol príchod na Slovensko a napísal, že má vážny záujem ho zjesť. Okrem toho mu poslal aj fotografie rozštvrtenej ženy, čo bolo dôkazom toho, že už s vraždou isté skúsenosti má. Švajčiar prehodnotil svoje rozhodnutie a namiesto vlastnej smrti konal v rámci zákona.

Dubach si v tom momente uvedomil, že všetka zábava skončila a svoje rozhodnutie prehodnotil. Okrem toho nahlásil Čurka na miestnej polícii, ktorá následne kontaktovala slovenských vyšetrovateľov. V tom čase polícia na Čurka pripravila plán, vďaka ktorému sa mu ho napokon podarilo chytiť.

Po zabití ho chcel zjesť, priniesol si aj korenie

Celá dráma sa mala odohrať v lesoch pri obci Kysak v Košickom okrese. Čurko si dohodol so Švajčiarom na tomto mieste stretnutie. Keď však dorazil, čakalo ho nemilé prekvapenie v podobe polície, ktorá tu na neho striehla. Ako informoval portál Aktuality.sk, po tom, ako chcel Dubacha zabiť, mal jeho ľudské mäso nakoreniť a potom ho zjesť.

Napokon sa mu naplniť kanibalistické chúťky nepodarilo, pretože namiesto Švajčiara ho na mieste v prvej polovici mája 2011 čakala policajná jednotka. Podľa správ, ktoré vydal český Blesk, mal Čurko pri sebe pílku, šrobovák, nôž a korenie. Čurko sa nechcel vzdať, začal na nich dokonca strieľať. Napokon si sám odniesol viacero strelných poranení a o dva dni na to zomrel.

Ako informovala agentúra SITA, počas vyšetrovania polícia pri domovej prehliadke a prehliadkach Čurkovho auta a ruksaka, ktorý mal so sebou na mieste stretnutia pri Kysaku, zaistila rôzne veci. Boli pripravené v súvislosti so smrťou Švajčiara. Išlo o väčšie množstvo liekov na utlmenie vedomia, tri fľaštičky vodky, rôzne druhy mletého korenia, grilovacie misky, rôzne nože, šnúru na bielizeň, plastové vrecia, ručnú pílku, latexové rukavice, plynový zapaľovač a iné. Našli sa u neho aj plastové svorky, ktoré bolo možné použiť ako putá.

Tento prípad by sa pokojne mohol stať námetom dobrej kriminálky. Ešte viac však zamrazí fakt, že sa týmto neskončil. Polícia si rozhodla Mateja Čurka na základe konverzácie so Švajčiarom preveriť a podarilo sa im objaviť spojitosť medzi ním a zmiznutím dvoch mladých žien.

Svojej obeti priznal, že ho vzrušuje smrť

Česká Prima a Blesk uverejnili konverzáciu medzi Čurkom a iba 20-ročným dievčaťom, ktoré sa ním chcelo nechať zabiť. Ich konverzácia vzbudzuje pri čítaní zimomriavky. Mladá Lucia si v nej totiž dohadovala s Čurkom miesto vraždy a dokonca aj spôsob, akým k nej dôjde. Priznala sa mu, že sa už raz dohodla s niekým na svojej smrti, avšak ten muž radšej cúvol a zavolal políciu. Čurko to však myslel úplne vážne a napokon sa mu to podarilo dotiahnuť dokonca.

V jednej vo svojich správ Čurko dokonca priznal, že je úchyl, ktorého vzrušuje smrť. Chce ju cítiť a dotýkať sa umierajúceho tela. Konverzácia medzi ním a Luciou bola úplne pokojná, dokonca jej Čurko naplánoval presnú jazdu vlakom až do Kysaku.

Zabil dvojicu mladých žien

Druhou ženou bola 30-ročná Elena, ktorá si podobne ako Lucia s Čurkom písala. O nejaký čas zmizla a nikto ju už nikdy nevidel. Stala sa jeho ďalšou obeťou. Telá mladých žien sa podarilo polícii nájsť zakopané v hrobe kysackého lesa. Testy DNA potvrdili ich identitu pri rozkladajúcich sa telách.

Napriek tomu, že si Švajčiar Markus Dubach svoju smrť rozmyslel a podarilo sa mu včas konať, s touto skúsenosťou sa iba tak nedokázal vyrovnať. Svoje traumy spísal v knihe Rozhodnutie, ktorá podrobne opisuje jeho skúsenosť so Slovákom s kanibalistickými chúťkami. Pri jej písaní dokonca pricestoval aj na Slovensko a to priamo do Kysaku, ktorý sa mal stať miesto jeho smrti.

Matej Čurko nebol bežným vrahom. Na spôsobe smrti so svojimi obeťami komunikoval, nešlo teda o náhodne vyčíňajúceho sériového vraha. Dievčatá, ktoré zabil, chceli zomrieť. To ho, samozrejme, vôbec neospravedlňuje. Keby im chcel naozaj pomôcť, koná inak. Jeho zvrátené túžby mu to tak nedovolili urobiť. Čurkova kauza siahala ďaleko za slovenské hranice a dostala sa aj do rôznych zahraničných médií, ktoré o prípade informovali.