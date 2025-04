Ľudia vyšli s pravdou von, prečo neoslavujú Veľkú noc. Toto sú hlavné dôvody, pre ktoré odmietajú sviatky

K Veľkej noci už neodmysliteľne patria vajíčka, oslavy, šibačka a oblievačka. Zatiaľ čo niektorí považujú tento zvyk za zábavný, iní majú naň opačný názor a odrátavajú dni do konca veľkonočných sviatkov. Ide prevažne o ženy, ktoré volajú po ich konci. Aj keď to môže znieť prehnane, tieto sviatočné dni môžu nežnejšiemu pohlaviu spôsobiť traumu, pre ktorú by najradšej Veľkú noc zmazali z kalendára. Stačí zažiť šok v studenom potoku alebo po tom, čo muži neodhadnú svoju silu a sviatky im znechutia. No nielen preto ich ignorujú.

Každé sviatky by mali byť obdobím pokoja a radosti. Veľká noc je však na rozdiel od iných špecifická. Oblievanie a šibanie veľkým korbáčom je zvyk, ktorý sa u nás udomácnil, no zároveň mal za následok, že sa mnohým ženám už len pri pomyslení na sviatky zježia chlpy na rukách. Nerozumejú totiž zvláštnemu zvyku a tomu, prečo by práve ony mali trpieť. Hoci ide o častý dôvod, prečo neoslavujú Veľkú noc, môžu sa za tým skrývať aj iné veci, ako uviedli niektorí ľudia v diskusii na internete.

Veľkonočné sviatky sa niektorým môžu spájať s veľmi nepríjemnými situáciami. „Na Zelený štvrtok sme stratili to najvzácnejšie v živote – dieťa,“ napísala úprimne jedna žena na otázku, prečo neoslavuje tieto sviatky. Ide o logický a zároveň prirodzený dôvod, prečo sa sviatky niekomu môžu doslova zhnusiť. Zrejme by rovnako na to zareagovalo aj množstvo iných ľudí.

Nechcú dodržiavať všetky tradície

Jasne to vysvetlila iná, ktorá priznala, že takto funguje s mužom, s ktorým Veľkú noc jednoducho odmietajú. „Lebo na rozdiel od mojej babky, ku ktorej som chodila ako malá a kde sa diali kresťanské oslavy od štvrtku a potom aj oblievanie v pondelok, nie sme s mužom veriaci a namiesto nedobrovoľného mučenia žien a dievčat (ako malá som to neznášala a žiadne debaty o tom, aká budem zdravá, ma nepresvedčili to mať rada) preferujeme konsenzuálny sex,“ uviedla na rovinu.

A kým jedna si predstavuje, že oddych cez voľné dni bude vyzerať inak, ďalšia žena vyšla s pravdou von, že je za tým pohodlnosť. „Je to otrava, nie som veriaca, a keď mám voľno, chcem relaxovať inak,“ napísala úprimne. „Z lenivosti. Akože oslavujeme, navarím, napečiem, zase nechcem úplne bojkotovať sviatky. Ale som lenivá chodiť do kostola a dodržiavať všetky tradície. Z etnologického hľadiska je tento sviatok fajn, len málokto, kto sa oháňa korbáčom a leje vedrá vody na ženy, pozná pravú podstatu tohto čudného zvyku,“ znel ďalší komentár.

Vyhýbajú sa hlavne jednému dňu