Ľudia sú znechutení z Meghan Markle. V jej kuchárskej šou si všimli detail, ktorý ich okamžite znepokojil

Ako sme vás informovali v článku, kuchárska šou „With love, Meghan“ sa nedočkala takého úspechu, ako vojvodkyňa čakala. Najprv ju ľudia skritizovali za výber receptu, podľa ktorého pripravovala špagety v panvici, kde ich surové zaliala vodou z kanvice a prihodila k nim paradajky a feta syr. Ľudia písali, že od nej čakali viac. Teraz opäť čelí kritike, a to vďaka tomu, ako skladuje kuracinu v chladničke.

O video, ktoré na tento detail upozornilo, sa podelila na svojom profile na platforme X používateľka @Lillyin_London. Príspevok postupne rozšírili nielen bežní ľudia a neprajníci Meghan Markle, ale tiež rôzne médiá ako napríklad portál realtor.com. Ten píše, že mnohí ľudia na sociálnych sieťach obviňovali 43-ročnú Meghan z „nehygienických“ postupov pri skladovaní potravín, zatiaľ čo iní varovali, že odkryté mäso by mohlo niekoho nakaziť „salmonelou“.

V tretej epizóde osemdielnej série si diváci všimli, akým štýlom Meghan skladuje surové mäso v chladničke. Niekoľko kuracích stehien mala totiž len tak položených na poličke hneď vedľa zeleniny. Obrázky a videá kuracích stehien boli zverejnené na sociálnych sieťach, kde sa rýchlo stali virálnymi.

„Žiadny seriózny kuchár ani človek, ktorý sa vyzná v potravinách, by nemal surové kuracie mäso na otvorenej roštovej polici nad ovocím alebo zeleninou. Zjavne nemá ani poňatia o bezpečnosti potravín alebo varení. Vau,“ okomentoval napríklad jeden z používateľov X.

