Seriál Vina sa pomaly rozbieha a diváci prichádzajú s prvými teóriami. Z niektorých vám pôjde mráz po chrbte

Seriál Vina sa pomaly rozbieha a hoci už vyšlo viacero epizód, diváci ešte stále nie sú ani o krok bližšie k odhaleniu vraha, práve naopak. Situácia v seriáli sa viac a viac zamotáva a na povrch sa vyplavujú rôzne tajomstvá, ktoré komplikujú vyšetrovanie.

Dej Viny sa odohráva v malom mestečku, kde dôjde k vražde 11-ročného Daniela. Táto udalosť otrasie mestom a vzťahmi medzi obyvateľmi. Zápletka navyše poriadne zasiahla aj divákov, ktorí nešetrili pozitívnymi ohlasmi na tento seriál už od prvej epizódy. Počas nej však ešte nemali možnosť naplno spoznať všetky postavy a vytvoriť si názory na potenciálneho vraha. Teraz, keď už seriál pokročil, majú prvé teórie.

Majú rôzne mrazivé teórie

Barbora konečne zistila, že ju Marek podvádza, a to tak, že ho nachytala priamo v Rebekinom náručí a Marekov život sa ešte viac skomplikoval po tom, čo na jeho člne našli krv. Televízia tak priviedla divákov na stopu a donútila ich spochybňovať jeho nevinu. Avšak len málokto tomu uveril a ako vyplýva z komentárov, nezdá sa, že by verili, že by to mohol spraviť Marek.

„Ja si myslím, že to spravil ten mladý údržbár… Toto je iba zavádzanie…“ skonštatovala diváčka. Iní s ňou súhlasili, ale myslia si, že nevera predsa len s vraždou súvisí. „Ale podľa mňa aj ona ho podviedla a ten, s kým ho podviedla, zabil Danka,“ stálo v jednom z komentárov. S touto teóriou sa stotožnili viacerí a dokonca tipovali, že jej milencom bude manžel kapitánky.

Podobná diskusia prebehla aj na Facebooku, kde už však boli teórie divákov viac rôznorodé. „Kňaz,“ tipoval niekto. Ďalšia diváčka zas píše: „Inak to sedí na toho manžela policajtky. Ale niečo za ušami má aj farár.“ V komentároch sa navyše objavilo aj podozrenie na deti. „Myslím si, že vyšetrovateľkin manžel kryje svojho syna, keďže chlapci niečo urobili,“ špekuluje diváčka.

Pozor! Ďalšia strana obsahuje spoiler. Ak nechcete vopred vedieť meno vraha, nečítajte ďalej.

Kto bol vrahom v zahraničnej predlohe