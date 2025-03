Vojvodkyni Meghan sa smejú, že ani nevie držať nôž: Jej šou o varení na Netflixe dostala biedne hodnotenie len 16 %

Už prešiel týždeň, odkedy na Netflixe pristála novinka s Meghan, vojvodkyňou zo Sussexu v hlavnej úlohe. Ak ste sa doteraz na ňu nevrhli, je veľká pravdepodobnosť, že to už ani neurobíte. Odradiť vás od sledovania tejto reality šou s názvom S láskou, Meghan (With Love, Meghan) môžu recenzie prestížnych plátkov, no takisto tie od bežných divákov.

Ani Slovákom a Čechom nezahrala na tú správnu strunu. Na ČSFD jej svieti biedne hodnotenie, len slabučkých 16 %. Celá pointa reality šou sa točí okolo Meghan, ktorá si pozve do sídla v Kalifornii hostí a rieši s nimi veci bežných smrteľníkov, ako sú varenie či záhradkárčenie. Podľa niektorých divákov však nie úplne presvedčivo.

Podľa nich je to iba kampaň, ktorá ju má ukázať v lepšom svetle

Mnohí nedokážu uveriť, že to, čo Meghan stvára, je skutočné. „Tá Meghan je taká zlatá! Až sa mi z toho chce vracať, ako veľmi chce vyzerať sväto. Celá šou je ako starostlivo naaranžovaná PR kampaň, kde Meghan predvádza, aká je úžasná, dobrá a inšpiratívna. Všetko je prepočítané na body za sympatie v nekonečnej kampani na budovanie značky menom Meghan,“ nedával si jeden z nespokojných divákov servítku pred ústa.

„Totálna egomaniacka pi* * na, ktorá v superluxusnom dome so záhradou, kde rastú snáď aj zlaté jablká, predvádza, aké je všetko jednoduché, a že v jednoduchosti je krása. Dokonale upravená sa otáča v kuchyni a jej hlavný kuchársky um spočíva v tom, že niečo nakrája a posype to sušenými kvetmi,“ dodal ďalší.

Vraj nemá ani tušenie, čo v kuchyni stvára

Hejt na túto šou sa objavil ešte predtým, než vôbec uzrela svetlo sveta. Keď Netflix zverejnil pred dvoma mesiacmi trailer, komentárová sekcia pod ním na YouTube priam vybuchla. Aktuálne tu nájdeme cez 88-tisíc reakcií, väčšinou posmešných a kritických. Viacerí sa zhodli na tom, že samotný trailer ich nezaujímal tak, ako práve komentáre pod ním, ktoré ich koniec koncov dobre pobavili.

„Pracujem ako šéfkuchár viac ako 30 rokov a podľa toho, ako drží nôž a podľa jej nedostatočne vykysnutej a nedopečenej focaccie viem, že nemá ani tušenie, čo robí,“ stojí v jednom z nich. „Práve som si pripravila praženicu, povýšila som ju tým, že som ju varila v cudzej kuchyni,“ pustila sa ironicky do Meghan iná komentujúca.

Nech je to ako chce, šou o varení s Meghan nedosiahla obrovské čísla sledovanosti. Dáta FlixPatrolu ukazujú, že rebríčku TOP 10 sa v mnohých krajinách po celom svete dlho neudržala. Napríklad, na Slovensku sa v uplynulých dňoch dostala na šiestu priečku, no po chvíli z rebríčka úplne vypadla.