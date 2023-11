Ľudia sú v šoku, prekvapilo ich, z čoho sa vyrába obľúbená sladkokyslá omáčka z McDonaldu. Radšej by o tom ani nevedeli

Kým niektorí McDonald’s zbožňujú, iní produkty tejto obľúbenej franšízy nemusia. A potom sú tu ľudia, ktorí ich nikdy neochutnali. Ak patríte do prvej spomínanej kategórie, pravdepodobne ste už ochutnali známu sladkokyslú omáčku. Zamysleli ste sa ale niekedy nad tým, z čoho pochádza? Upozorňujeme vás, že ak to zistíte, možno zostanete poriadne prekvapení.

Ešte minulý rok bolo na TikToku publikované video od známej austrálskej moderátorskej dvojice Jase & Lauren, ktoré do dnešného dňa dosiahlo viac ako 1,5 milióna prehraní. A v uplynulých dňoch sa o ňom začalo v zahraničných médiách opäť hovoriť.

Čím vyvolalo také pobúrenie, že si zaslúži pozornosť aj po toľkých mesiacoch? Možno aj vám zničí chuť sladkokyslej omáčky z „Mekáča“.

Tajnou zložkou sú marhule

Ukazuje jedného zo spomínanej dvojice, konkrétne Jasona, ktorý si namáča nugetku do svojej obľúbenej omáčky. No to mu prekazí jeho kolegyňa, ktorá zahlási, že jej skutočnou príchuťou je marhuľová.

Jason zostane natoľko prekvapený, že svoju pochúťku ani nedoje. Prizná, že nenávidí marhule a doteraz ich v omáčke ani len necítil. A podobne na tom bolo aj množstvo ľudí, ktorí vyjadrili svoje pohoršenie v komentároch pod videom.

Mnohí túto informáciu nechceli vedieť

„Zničili ste moju obľúbenú omáčku z McDonaldu,“ priznal niekto na sociálnej sieti a nebol jediný. „Hm, budem sa radšej tváriť, že som to nepočul,“ stálo v ďalšom komentári.

No našli sa aj takí, v ktorých sa prebudila škodoradosť. „Môj manžel to má úplne rovnako — nenávidí marhule. Už sa nemôžem dočkať, kedy mu to poviem,“ napísala nadšene ďalšia používateľka na sociálnej sieti.

No našli sa aj takí, pre ktorých nešlo o žiadnu novinku a vedeli o tom už dávno.