Ľudia si obľúbili nový trend: Hnedý zvuk pomáha, keď neviete zaspať, funguje aj na lepšie sústredenie sa

Platforma TikTok prináša pomerne často rôzne tipy a triky, ktoré nám môžu uľahčiť život. Najnovšie sa ľudia na populárnej sociálnej sieti zhodli, že pri problémoch so zaspávaním pomáha tzv. hnedý hluk. Experti teda vysvetlili, ako to funguje a prečo to má pozitívne účinky na náš spánkový režim.

Teória o hnedom zvuku vyvolala u ľudí veľké nadšenie. Daný šum vraj vo výraznej miere pomáha relaxovať, rýchlo zaspať a ešte lepšie sa sústrediť. Väčšina sa toho chytila práve v téme zaspávania, čo je všeobecne a dlhodobo riešená problematika.

Ako uvádza LAD Bible, známejší je pravdepodobne biely šum. V prípade bieleho šumu ide o zvuky celého spektra, ako napríklad rádiový zvuk, bzučanie ventilátora a podobne. Hnedý šum je však typ zvukového odtieňa, ktorý zahŕňa zvuky s nízkou frekvenciou a silnejšími basovými prvkami.

Na hnedý hluk nedajú ľudia dopustiť

Zvuk je na základe frekvencie kategorizovaný podľa farby, pričom hnedý hluk, respektíve šum, je teda v podstate len špecifickejšou verziou bieleho šumu so širším rozsahom. Príklady hnedého hluku zahŕňajú hromy, vodopády a tichý hukot, pričom niektorí ľudia naň nevedia dať dopustiť, najmä ak ide o zaspávanie.

Niektorí podľa výpovedí dokonca tvrdia, že ich myseľ je po vypočutí tohto zvukového odtieňa úplne tichá a vypnutá. Súčasťou sú aj upokojujúce účinky. Okrem iného, hnedý hluk si obľúbili najmä ľudia s poruchami pozornosti, teda ADHD, ktorí ho chválili za to, že im pomohol trochu vypnúť myseľ a viac sa sústrediť.

V tejto oblasti sa však neuskutočnilo dostatok výskumov na to, aby sa dalo s istotou povedať, že hnedý šum špecificky pomáha so spánkovým režimom. Existujú však štúdie o používaní zvukových odtieňov ako o mechanizme na zatvorenie očí.

Pomáha mladším aj starším

Výskum tiež naznačil, že sluchová stimulácia by mohla zlepšiť pamäť u mladých zdravých ľudí a zároveň zlepšiť spánok u starších ľudí. Vedecké základy v tejto tematike sú síce dosť obmedzené, ale existujú ľudia, ktorí tvrdia, že to funguje, dodáva LAD Bible.

Ako sme už uviedli, ak trpíte nedostatkom spánku, je najlepšie vyhľadať pomoc od lekára, pretože je veľmi nepravdepodobné, že by vám spustenie zoznamu skladieb s hnedým šumom pomohlo zmierniť vážne problémy so spánkom.