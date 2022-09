Práca snov: Japonec si zarába ako profesionálny povaľač, ľudia si ho objednávajú, aby nič nerobil

Neustále organizované pracovné vyťaženie a dochvíľnosť je niečo, čo definuje obyvateľov Japonska. Ako sa však hovorí, všetkého veľa škodí, čo platí aj v prípade Šodžiho Morimota. Ten si v hlavnom meste zarába slušné peniaze za to, že nič nerobí.

Japonci sú známi svojím workoholizmom, ktorý ich v nešťastných prípadoch doslova dovedie až k smrti. Ako píše portál TV Noviny, v krajine vychádzajúceho slnka umrú ročne stovky ľudí na prepracovanie. Keďže v živote je však potrebný balans, 38-ročný Morimoto si vymyslel dokonalú profesiu ničnerobenia a zároveň zarábania slušných peňazí.

Muž predtým pracoval vo vydavateľstve, no jedným z dôvodov jeho odchodu bolo, že nadriadení sa často sťažovali na jeho lenivosť a povaľovanie. „Začal som premýšľať, čo by sa stalo, keby som svoju schopnosť ‚nič nerobiť‘ poskytoval ako službu klientom,“ cituje jeho slová agentúra Reuters.

Vymyslel si teda dokonalý biznis plán. V krajine, kde platí dochvíľnosť a organizovanosť, začal uponáhľaným ľuďom ponúkať svoje služby. „V podstate sa prenajímam. Mojou úlohou je byť všade tam, kde ma chcú moji klienti a prakticky vôbec nič nerobiť,“ opisuje svoje povolanie Šodži.

„Ľudia si myslia, že moje ničnerobenie má svoju cenu, pretože pre nich je cenné to, že som s nimi a prakticky vôbec nič nemusím robiť. Ale to je v poriadku, ľudia nemusia byť v každom smere vždy užitoční,“ ozrejmil Japonec z Tokia.

Morimoto si väčšinu svojich klientov našiel na Twitteri, kde ho kontaktujú so širokým spektrom požiadaviek. Ako opísal svoje pracovné zážitky, raz si ho zaplatili, aby sa išiel s klientom hrať do parku, iný ho dokonca objednal na to, aby mu mával pri odchode na vlaku z nástupišťa.

Nedávno mal klientku, ktorá sa hanbila ísť so svojimi kamarátmi von z dôvodu tradičného indického oblečenia a možného zahanbenia ich pred japonskou kultúrou. Vyriešila to však objednávka Morimota a 27-ročná analytička si tak mohla užiť pohodlný večer.

Shoji Morimoto has what some might consider to be the ideal job: he is compensated for doing almost nothing.

The 38-year-old Tokyo resident will accompany clients and act as a companion for 10,000 yen ($71) per booking.

„Basically, I rent myself out.https://t.co/6EGoLPoyIR pic.twitter.com/4gsJSxmpMs

— BNN Africa (@africabnn) September 6, 2022