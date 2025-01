Ľudia si na noc do auta v zime ukladajú ryžu: Šokuje vás, čo tento trik dokáže so zamrznutým vozidlom urobiť

Mnoho vodičov v tomto období nie je nadšených, keď si ráno pred cestou do práce sadne do auta. Najprv odhrnúť sneh, potom sa zbaviť námrazy zo skiel. No ešte je tu tretí nepríjemný jav, ktorý sa v interiéri vozidiel objavuje a dokáže znepríjemniť ráno. Je ním rosenie skiel zvnútra.

Na TikToku sa objavil trik, ktorý sľubuje, že s ním skoncuje. Autor videa ukázal, ako vám v tom môže pomôcť obyčajná ryža.

Má vás zbaviť zahmlievania skiel v aute

Vo videu vidíme, že dovnútra auta za čelné sklo vložil nádobu s ryžou. Následne prstom prešiel po skle a ukázal, že sa na ňom nachádza námraza. No zarosené by nemalo byť.

V komentároch sa objavila aj rada, že ryža sa môže napríklad vopchať do ponožky. No našiel sa aj niekto, kto podotkol, že ryža patrí na tanier, nie do auta.

Ak s týmto problémom zvyknete zápasiť, tak možno viete, že môže pomôcť zapnutie vyhrievania čelného skla, pri ktorom ho suchý a teplý vzduch z ventilátora vyhreje. No môžete vyskúšať nechať na noc v aute ryžu a uvidíte, či vám tento trik prinesie sľubované výsledky.

Na čelné sklo položil uterák a totálne zamrzol

Nedávno sme vám priniesli iný virálny trik, ktorý zjavne mnohí už vyskúšali a stačí k nemu obyčajný uterák. Užívateľ s prezývkou „herbielad49“ zverejnil video, na ktorom umiestnil na čelné sklo svojho auta uterák, čím predišiel tomu, aby zamrzlo.

Na začiatku videa je vidieť, že uterák primrzol na čelné sklo. Autor záberov ho začal opatrne dávať dolu, pričom z uteráka sa stal kus ľadu. No pod ním na čelnom skle sa nenachádzala žiadna námraza.

Okrem samotného hacku mnohí v komentárovej sekcii nezapreli svoj humor a žartovali o tom, že zamrznutý uterák vyzerá ako ich staré ponožky. Ďalší spomenuli, že u nich v meste by takéto niečo nebolo možné, pretože uterák by z ich auta niekto určite ukradol.