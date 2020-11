Každý rok kybernetická spoločnosť NordPass zverejňuje zoznam najpoužívanejších hesiel užívateľov internetu, ktoré sú ale zároveň aj tie najhoršie, aké k svojim účtom môžete nastaviť. A zdá sa, že ľudia sú aj napriek tomu nepoučiteľní a ťažšie prelomiteľné heslá si ani tak nemenia. Ako vyzerá tohtoročný rebríček?

Ako sme naznačili v úvode článku, veľa zmien nenastalo a aj tohtoročný rebríček 200 najhorších hesiel, aké si môžete k svojim účtom na internete nastaviť, obsahuje staré známe kombinácie. V Top 10 sa opäť na prvých priečkach nachádza číselná kombinácia „123456“ či heslo „heslo“ (angl. „password“), ktoré používajú milióny užívateľov internetu po celom svete, informuje web Gizmodo.

Ľahké heslá hackeri prelomia v priebehu sekundy

Práve používanie takýchto ľahkých a zrejmých hesiel umožňuje hackerom jednoducho sa dostať k citlivým údajom. Spoločnosť NordPass upozorňuje, že ak ľudia nechcú o svoje účty, napríklad na sociálnych sieťach, prísť, mali by byť pri tvorbe hesiel obozretnejší a kreatívnejší. Práve jednoduché heslá totiž aj menej skúsení hackeri dokážu prelomiť v priebehu pár sekúnd. Ich tohtoročný rebríček tiež pri jednotlivých typoch hesiel zobrazuje aj čas, za ktorý sa heslo hackerom podarí zistiť.

Na ochranu osobných dát kdekoľvek na internete bezpečnostní analytici odporúčajú ku každému účtu priraďovať rozličné heslá. Platí pritom, že čím jzložitejšie heslo, tým lepšie.

Používať treba ľahko zapamätateľné, no bezpečné heslá

Samozrejme, bezpečné heslo by malo byť najmä jednoduché na zapamätanie pre vás, no zároveň také, ktoré nebude tak ľahké pre hackerov zlomiť ho. Odporúča sa kombinácia čísel, povolených znakov a aj veľkých a malých písmen.

Bezpečné heslo by navyše malo byť naozaj unikátne a nemalo by byť použité pre viac účtov, ktoré bežne využívate. Na lepšiu ochranu tiež viacerí odborníci z IT sektoru odporúčajú aj dvojstupňovú ochranu účtov či zrušiť si tie účty, ktoré už nepoužívate. Aj tie totiž môžu byť pre hackerov ľahkou cestou, ako sa k vám a vašim údajom jednoducho dostať.

Kompletný rebríček 200 najhorších hesiel, ktorými užívatelia z celého sveta chránia svoje údaje a účty na internete, si môžete pozrieť na webe NordPass, nižšie nájdete prvú dvadsiatku.