Tínedžer predal obličku, aby si mohol kúpiť iPhone. Hlúposť ho stála doživotné zdravotné problémy

Mnohí to zvykli hovoriť zo žartu a nikto vlastne ani neveril tomu, že by sa to mohlo skutočne aj stať. Až pokým sa neobjavil človek, ktorý to skutočne urobil. Tínedžer, ktorý tak veľmi túžil po Apple produktoch, že kvôli nim predal na čiernom trhu svoju obličku, svoj čin napokon oľutoval.

Wang Shangkun pochádzal z chudobnej rodiny a v 17 rokoch mal podobný sen ako väčšina jeho rovensíkov – vlastniť aspoň jeden z produktov Apple. Keďže si ho však jeho rodina nemohla dovoliť a ani on sám naň nemal dostatok peňazí, rozhodol sa pre to najkrajnejšie riešenie, píše web Unilad.

Predal obličku, aby si kúpil iPhone

Jedného dňa sa mu prostredníctvom internetu na chate ozval neznámy chlapík, ktorý mu ponúkol 20-tisíc čínskych jüanov (v prepočte vyše 2500 eur), ak predá svoju obličku na čiernom trhu. Wang síce váhal, ale túžba po iPade 2 bola silnejšia, a tak napokon súhlasil.

Vtedy 17-ročný tínedžer podstúpil nelegálnu operáciu, pri ktorej mu bola odstránená pravá oblička. Chirurgický zákrok mu mali vykonať dvaja lekári pracujúci v miestnych nemocniciach v provincii Hunan.

Po zákroku si Wang okrem iPadu kúpil aj iPhone 4 a keď prišiel s oboma zariadeniami domov, jeho rodičia boli prekvapení, odkiaľ vzal toľko peňazí na ich kúpu. Najskôr zapieral, ale neskôr sa priznal, ako sa k peniazom dostal. „Keď mi to povedal, zrútil sa mi celý svet,“ priznala Wangova matka portálu BBC News.

Obchodníkov zadržali

Samozrejme, rodičia chlapca nič nenechali len tak a celý incident nahlásili. Po odhalení podrobností o obchode bolo zatknutých 9 osôb, ktoré boli zapojené do operácie. Päť z nich bolo obvinených z obchodovania s orgánmi, medzi nimi chirurgovia, sprostredkovateľ, objednávateľ operačnej sály a osoby, ktoré lákali darcov.

Wang však pri operácii neprišiel len o životne dôležitý orgán. Operácia nevyšla úplne tak, ako mala a dnes už skoro 30-ročný muž má vážne zdravotné problémy, z ktorých sa už nikdy nevylieči.

Spackaná operácia

V druhej obličke sa mu totiž v dôsledku nedostatočnej pooperačnej starostlivosti vyskytla infekcia, kvôli ktorej musí každý deň podstupovať dialýzu. Jeho telo už totiž samo nedokáže čistiť krv od toxínov. Wangovi tak ostali doživotné zdravotné ťažkosti a jeho príbeh je varovaním pre ostatných ľudí, ktorí sú ochotní pre najnovšie technológie obetovať čokoľvek.

Obchodníci s orgánmi boli podľa dostupných informácií odsúdení a Wangovi a jeho rodine bolo zaplatené odškodné vo výške 300-tisíc dolárov. Žiadna peňažná čiastka ani nič na svete mu však už zdravie nikdy nevráti.