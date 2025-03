Ľudia sa boja, že sa zopakuje pohroma: Evakuujú obce, školy zavreli. V Španielsku vyčíňajú prívalové povodne

Prívalové povodne spôsobené silnými dažďami prinútili španielske úrady neďaleko Malagy na juhu krajiny evakuovať obyvateľov z viac ako 350 domov, uzavrieť cesty a zrušiť vyučovanie na školách. TASR o tom informuje podľa utorkovej správy agentúry AP.

Regionálne úrady nariadili v pondelok neskoro večer evakuáciu 365 domov v obci Campanillas neďaleko Malagy po rozvodnení neďalekej rieky. Evakuovaní strávili noc v obecnej športovej hale. Kriticky vysoké hladiny zaznamenali aj na ďalších riekach v Andalúzii, keďže nepriaznivé počasie sa rozšírilo z okolia Malagy na južnom pobreží do vnútrozemia pri Seville a Córdobe.

Cars swept away by floods in Aguilas, Murcia, Spain #INUNDACIÓN #inondations#Murcia pic.twitter.com/93pFdCgoDn

— Disasters Daily (@DisastersAndI) March 18, 2025