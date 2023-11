Ľudia ostali v šoku: Toto je tá najhoršia vec, ktorú môžete spraviť vášmu psíkovi. Niektorí ju robia každý deň

Ísť ráno do práce, zatvoriť za sebou dvere a nechať doma domáceho miláčika, je poriadne náročné. Priznajte, že by ste ho tiež najradšej vzali so sebou alebo možno radšej nikam ani nešli. Tým smutným očiam sa predsa nedá odolať. Odborník na správanie zvierat ale varuje pred touto chybou.

Odchádzajte a prichádzajte v pokoji

Ako informuje Mail Online, odborník na správanie zvierat odhalil chybu, ktorú nevedomky robí väčšina majiteľov zvierat, najmä psíkov. Will Atherton si vďaka svojim radám získal na TikToku viac ako 886 000 sledovateľov. Nedávno odhalil najväčšie chyby, ktoré majitelia domácich miláčikov robili bez toho, aby si to uvedomovali. A mnohí používatelia sociálnych sietí zostali v šoku.

Jeho video si pozrelo už viac ako 600 000 ľudí. Vysvetľuje v ňom, že keď odchádzate a keď sa vraciate a nechávate psa samého, robte to pokojne a potichu. Prestaňte svojmu psovi hovoriť, že všetko bude v poriadku, nič nehovorte, nič zvláštne nerobte, aby pes neskákal a podobne. Jednoducho odíďte.

Mnoho ľudí ostalo v šoku, iní s ním nesúhlasia

Ak okolo svojho psíka chodíte, neustále sa k nemu vraciate a sľubujete, že sa čoskoro vrátite, len v ňom tým zbytočne budujete separačnú úzkosť. To isté sa deje, keď mu po návrate opakujete, ako veľmi vám chýbal. Jednoducho, najlepšie je pokojne odísť a následne prísť domov.

Mnoho ľudí sa v komentároch pod videom vyjadrilo, že túto chybu naozaj robia a sú v šoku z toho, že to môže mať také negatívne následky. Niektorí priznali, že majú pocit viny, pretože v skutočnosti je to práve majiteľ, kto má strach z odlúčenia a psík to zvláda lepšie. Ďalší ale jeho radu odmietajú a tvrdia, že im robí dobre vidieť, aký je psík natešený, keď sa vrátia. Niektorí poukazujú na to, že pri psíkoch je to ako s deťmi, každý si ich vychová tak, ako uzná za najvhodnejšie.