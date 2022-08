Ľudia nakupovali v Ikei, keď bol zrazu vyhlásený lockdown. Z obchodu ich už nechceli pustiť

V Šanghajskej Ikei sa v sobotu odohral zaujímavý incident, na ktorý nakupujúci len tak ľahko nezabudnú a svetu to pripomína, ako obrovskú moc má čínsky komunistický režim nad svojimi obyvateľmi. O prípade informuje BBC.

Veľmi nepríjemné nakupovanie zažili ľudia v Šanghajskej pobočke Ikei. V obrovskom obchode s nábytkom sa totiž vyskytol človek, ktorý bol v kontakte s pozitívnou osobou na ochorenie covid-19. Úrady sa preto rozhodli pobočku okamžite uzavrieť a izolovať, hoci sa v nej v tej chvíli nachádzali desiatky nakupujúcich.

Čína je totiž známa svojou nulovou toleranciou na covid a ako jedna z mála krajín stále presadzuje lockdowny, ktoré sú navyše častokrát extrémne prísne až nehumánne. Bežne sa stáva, že nič netušiaci ľudia zrazu zostanú zamknutí na niekoľko dní v obchodoch, reštauráciách či fitness centrách.

Yesterday, an abnormal health code case was presented at an IKEA in Shanghai, & the entire mall was suddenly blocked🥶

Some ppl forced their way out for fear of being sent to concentration camps, but there is actually nowhere to escape under #AmazingChina’s digital surveillance pic.twitter.com/MWpbTOJ3kz

— Donna Wong💛🖤 (@DonnaWongHK) August 14, 2022