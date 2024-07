Ľudia, ktorí sa narodili v tomto znamení zverokruhu, patria medzi najšťastnejších ľudí na svete. Pozrite sa, či medzi nich patríte aj vy

Žiadny človek na svete nie je neustále šťastný a nezáleží na tom, v akom znamení zverokruhu ste sa narodili. Ak však patríte k ľuďom, ktorí astrológom veria, možno budete zvedaví, či práve vy patríte k tým šťastnejším.

Astrologička Nina Kahn pre portál Bustle prezradila, ktoré znamenie zverokruhu je skutočne najšťastnejšie a aj to, prečo to tak je. Podľa nej niektoré kozmické energie vnášajú do života určitých ľudí oveľa viac radosti, a preto sú ľudia schopní pozerať sa na ľudí jednoduchšie a zažívať pocity šťastia oveľa intenzívnejšie a častejšie.

Strelec je tým šťastným znamením

Samotný dátum narodenia neurčí úroveň vášho šťastia, ale náhodou existuje jedno znamenie zverokruhu, ktoré má v sebe vášeň a nadšenie typické pre element ohňa a v kombinácii s optimizmom, ktorý je spojený s Jupiterom, je to typické pre slobodomyseľného Strelca. Ak ste sa teda narodili medzi 22. novembrom a 21. decembrom, je vysoká šanca, že sa radujete o niečo jednoduchšie ako ostatní ľudia.

Pozitívne nastavenie

Strelci sú vo všeobecnosti veľmi pozitívne naladení a všetko berú s ľahkosťou. Taktiež si ľahšie udržia optimizmus a nádej, aj keď ide do tuhého. Strelec mieri vysoko a zameriava sa na svoje túžby. Vie, že aj keď mu nevyjde jeden plán, má pripravený ďalší. Strelci chcú neustále skúšať niečo nové a navyše sú veľmi dobrí v tom, ako sa prispôsobujú novým situáciám.

Milujú zábavu, oslavy a vedia sa veľmi dobre zabaviť, a taktiež vedia dobre naladiť aj ostatných ľudí. Často z nich môžete mať pocit, že neustále majú kopu energie a sú veselí a väčšinou to nie je len pocit, skutočne vedia rozveseliť ľudí počas obdobia, ktoré sa zdá veľmi temné. Zbožňujú tiež zoznamovanie s novými ľuďmi, skúšanie nových vecí, ale aj cestovanie. Na druhej strane neznášajú rutinu a stereotyp.