Zdravotná sestra prezradila, čo robí ľudské telo predtým, než zomrie. Všimla si hneď tri veci a považuje ich za úžasné

Zdravotná sestra z hospicu Julie McFadden chce, aby sa ľudia menej báli umierania. Hovorí, že na konci života ju stále vedia očariť tri úžasné veci, ktoré telo robí tesne pred smrťou.

Julie McFadden z Kalifornie, o ktorej informoval portál Ladbible, sa snaží, aby sa pacienti vo svojich posledných chvíľach cítili čo najpríjemnejšie. 41-ročná zdravotná sestra prezradila, čo všetko ľudia vidia pred smrťou a ako sa správajú. Okrem toho prezradila, že čím viac času s ľuďmi pred smrťou trávi, tým menej obáv a strachu cíti, pretože na vlastné oči vidí, ako sa telo pripravuje na to, čo príde.

Čo sa deje s telom pred smrťou?

Podľa nej sa pred smrťou dejú rôzne veci, ktoré môžu byť pre ľudí útechou a na svojom YouTube kanáli prezradila hneď niekoľko z nich. Umierajúci podľa nej stále počujú, čo sa okolo nich deje. Aj keď telo je pred smrťou veľmi nehybné, zdá sa, že ľudia, ktorí sú na pokraji smrti, nás stále počujú. „Boli vykonané štúdie na ľuďoch, ktorí umierali, a tie ukázali, že sluchový senzor v mozgu bol ten posledný, ktorý odchádza. Preto sa pred nimi nehádajte ani o nich nehovorte, akoby tam neboli, pretože veríme, že vás môžu počuť.“

Takto to ľudia vnímajú

Julie dodala, že sa vždy snaží hovoriť s ľuďmi, ktorí už nevnímajú tak, aby odpovedali. Množstvo umierajúcich má niekoľko dní pred smrťou „videnie“. Vtedy ľudia na smrteľnej posteli vidia svojich rodinných príslušníkov a priateľov, ktorí sú už tiež po smrti. Opäť je to pre nich veľmi upokojujúce. Podľa nej to zažila viac ako polovica ľudí, s ktorými pred smrťou trávila ich posledné chvíle. „Mnohí ľudia sa boja smrti, no potom sa im takto zjaví ich príbuzní a už sa viac neboja.“

Taktiež podľa nej ľudia, ktorí sú pred smrťou dehydrovaní, majú oveľa ľahší priebeh umierania. „Byť dehydrovaný je pred smrťou zvláštne prospešné. Je to preto, že telo umierajúceho zvláda hydratáciu veľmi ťažko. Keď je príliš hydratované, je preťažené tekutinou, ktorá spôsobí opuch aj dýchacie ťažkosti,“ vysvetlila.