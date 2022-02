Ľudia hromadne opúšťajú Kyjev, tvoria sa kolóny. Svet môže postihnúť hladomor a najväčšia utečenecká kríza v dejinách

Rusko aj Ukrajina sú významnými vývozcami pšenice. Konflikt môže znamenať, že sa vývoz zastaví a množstvo ľudí bude čoskoro hladovať. Odhaduje sa, že na útek sa môže dať až 5 miliónov ľudí, čo spustí najhoršiu utečeneckú krízu v dejinách.

Americká ambasádorka OSN Linda Thomas-Greenfield upozornila, že konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou môže spustiť masívnu utečeneckú krízu – najväčšiu, akú svet kedy zažil. Do pohybu by sa mohlo podľa portálu Daily Mail dať aj viac ako 5 miliónov ľudí. Ukrajinská vláda vyhlásila výnimočný stav, vláda milióny Ukrajincov vyzvala, aby Rusko okamžite opustili a povolala tisícky vojakov.

Podľa ambasádorky môže konflikt spôsobiť hladomor, ktorý postihne nielen obyvateľov Ukrajiny. Vzhľadom na to, že Rusko a Ukrajina sú významnými vývozcami poľnohospodárskych produktov, vrátane pšenice, ceny potravín, vrátane chleba, môžu prudko narásť. Práve tieto dve krajiny vyvážajú až 30 % celkového množstva pšenice.

Utrpenie, aké môže tento konflikt zapríčiniť, je nepredstaviteľné, následky budú nedozerné. Podľa amerického prezidenta Bidena už sú pripravené zásoby krvi na transfúzie pre ľudí, ktorí budú počas konfliktu ranení. Ukrajinská bezpečnostná agentúra zas mala zadovážiť tisícky vriec pre obete, ktoré konflikt neprežijú. Aj toto je ukážka toho, čo všetko je ruský prezident ochotný obetovať, aby získal, čo si zaumienil.

Ako informuje portál TV Noviny, na hraničných priechodoch medzi Ukrajinou a Slovenskom sa už teraz tvoria dlhé rady. Zatiaľ nie je jasné, ako budú colníci postupovať, všetci čakajú na ďalšie inštrukcie. Čakacia doba podľa portálu Finančnej správy v súčasnosti predstavuje na hraničnom priechode Vyšné Nemecké 120 minút pre osobnú dopravu a 330 minút pre nákladnú dopravu. Cez hraničný priechod v Ubli sa osobné autá dostanú za približne 240 minút.

#Breaking #REFUGE Border crossing in Uzhgorod and a long queue to leave for Slovakia.#UkraineRussie #UkraineRussiaConflict #UkraineInvasion #RussiaInvadedUkraine pic.twitter.com/RJVPa7QCYV

— Military Agent (@MilitaryAgentt) February 24, 2022