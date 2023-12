Ľudia ani len netušia, čo znamená skratka „WC“. Je to jednoduché, no možno budete krútiť hlavou

Pred niekoľkými mesiacmi sme vás informovali o „záhade“, ktorú spôsobil prostriedok WD-40, ktorý azda aj máte doma, no možno neviete, čo jeho názov znamená. Rozmýšľali ste však niekedy nad tým, čo znamená skratka WC, s ktorou sa napríklad v mestských uliciach stretávame pravidelne, zrejme aj každý jeden deň?

Možno si poviete, že ide o banálnu vec, no verte, že mnohí ľudia nedokážu na prvú povedať, čo znamená skratka WC, uvádza LADbible. A dokonca veľa z nich to nevie ani po tom, ako sa lepšie zamyslia. Ak patríte do týchto skupín, nemusíte sa obávať, prezradíme vám to.

Bežná skratka, nad ktorou sa ľudia ani nezamyslia

WC je známou skratkou, nad významom ktorej vari ani nepremýšľame, no vieme, čo značí. Ako už asi tušíte, odpoveď je v jej samotných dvoch písmenách.

Nemá nič spoločné s názvami ako záchod či toaleta

WC sa rovná „water closet“. Nemá to teda nič spoločné s názvami ako toaleta či záchod, ktoré bežne používame a od ktorých by mohla byť odvodená. A či veríte alebo nie, mnohí sú z toho poriadne prekvapení, pretože celý svoj život ani len netušili, čo táto skratka znamená.

Slovo „water“ sa spája s vodou a „closet“ s malým uzavretým priestorom. Viaceré weby vysvetľujú, že jej používanie bolo v minulosti v spoločnosti prijateľnejšie, než použiť pre WC iné názvy. My dodáme len toľko, že chodenie na toaletu je prirodzenou vecou, ktorá by nemal byť tabu.