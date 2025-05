Ľudí desí fotografia z vesmíru: Tvrdia, že pri pohľade na jednu vec za asteroidom, už nebudú vedieť spávať

Sonda mala za úlohu pozbierať prach z povrchu asteroidu a dopraviť vzorky až na Zem. Jej cieľom bolo podrobne preskúmať povrch asteroidu s priemerom približne 880 metrov, ktorý astronómovia objavili v máji 1999. Návrat kapsuly so vzorkami na našu planétu sa uskutočnil v decembri 2020.

Vedci museli výskať od radosti, keď sa japonská sonda Hajabusa 2 úspešne vrátila na Zem s unikátnym nákladom – vzorkami prachu z asteroidu Ryugu. Jeho analýza tešila vedcov hlavne preto, lebo im mohla potenciálne poskytnúť jedinečné údaje o vývoji vesmíru v období ranej Slnečnej sústavy.

Zatiaľ čo vedci oslavovali vedecký prielom, verejnosť zaujali najmä fotografie samotného asteroidu.

Ohromujúci záber, ktorý v ľuďoch vyvolal hrôzu

Mimoriadnu pozornosť si vyslúžil jeden ohromujúci záber, ktorý zachytáva povrch Ryugu s neuveriteľnou ostrosťou. Odborníci ho označujú za jeden z najjasnejších a najdetailnejších záberov asteroidu, aký bol doteraz zhotovený.

Fotografia sa 2. mája 2024 objavila aj na sociálnej sieti X, kde ju zverejnil účet @MAAstronomers. Jeden prvok v pozadí fotografie však mnohých údajne „znepokojil“.

Clearest image ever taken of asteroid Ryugu. The pitch black background is scary… pic.twitter.com/kRfmPdllOT — Curiosity (@MAstronomers) May 2, 2024

Ako upozornil portál Unilad, pod príspevkom sa nahromadili desiatky komentárov od ľudí, ktorí priznali, že až pri pohľade na túto snímku si prvýkrát uvedomili, aký temný a prázdny je v skutočnosti vesmír.

„Tá prázdnota vesmíru je veľmi znepokojujúca,“ napísal jeden z komentujúcich. Ďalší dodal: „Bože môj! Na prvý pohľad som si myslel, že sa pozerám na dno oceánu.“

Ľudia opisovali zvláštny, takmer fyzický pocit znepokojenia. Nekonečná temnota, ktorá obklopuje asteroid, v nich vyvolala zvláštnu úzkosť. Niektorým vraj pri pohľade na čierňavu dokonca prišlo zle od žalúdka.

„Predstavte si, kedy naposledy bola táto vec tak blízko pri zdroji svetla,“ poznamenal ďalší komentujúci, čím pripomenul, aká vzdialená, osamelá a neosvetlená väčšina vesmíru v skutočnosti je.

„Ak by som sa ocitol vonku v podobnej temnote, nedokázal by som nemyslieť na to, čo ešte by tam niekde mohlo číhať,“ napísal ďalší.