Lucy už toho má dosť: Vyjadrila sa na adresu ostatných farmárov a nebrala si servítku pred ústa

Po tom, ako bolo oznámené, že Farma sa oficiálne dotočila, ľudia sa presunuli od televíznych obrazoviek na sociálne siete, aby od súťažiacich zistili nejaké informácie. Napríklad to, či páry ostali naďalej spolu a či súťaž ustáli viaceré priateľstvá.

Lucy síce nie je na Farme tak dlho ako ostatní, ale už si stihla na farmárov utvoriť názor. Najväčšie priateľstvo vzniklo medzi ňou a Klárou a diváci tak prakticky sledujú podobný scenár ako v Ruži pre nevestu, kde Lucy tvorila jeden tím s Julie. To však nie je jediná podobnosť, ktorá sa nachádza medzi týmito dvoma šou, keďže Lucy najnovšie porovnala účastníkov oboch šou a z jej slov ostanete prekvapení.

Povedala to na plné ústa

Keďže sú farmári už doma, môžu získať na Farmu nový pohľad vďaka tomu, že v televízii vidia aj scény, kde sa vyjadrovali súťažiaci len na kameru a nemohli ich počuť. Teraz však vedia, čo o nich hovorili poza ich chrbát a navyše tak môžu zistiť, či im hovorili počas účinkovania v šou pravdu.

Posledné týždne pritom na Farme pretrvávajú konflikty. Najprv sa všetci spriahli proti Kláre, a to až natoľko, že diváci sa do nich poriadne obuli a obvinili ich zo šikany, a potom sa rozhodli odhaliť pravú tvár Andreja. Nie tak div, že sa tieto veci nesledujú ľahko práve tým, ktorí na Farme aj skutočne boli.

„Ľudia na FARME prekročili moje dno… A to som si myslela, že povahy báb z Ruže už neprekoná NIČ,“ napísala Lucy bez okolkov do svojho príbehu, porovnávajúc súťažiacich v týchto dvoch šou. Len nedávno sa pritom Lucy objavila na fotografovaní s Julie, Anet, Jennifer a Larou, takže sa nedá povedať, že by so svojimi bývalými súperkami nevychádzala.

„Neviem, kde táto spoločnosť smeruje. Ja sa stále držím toho „ako sa správaš TY k druhému, tak sa bude správať aj ON/ONA k tebe“. Na FARME to očividne neplatí,“ dodala blondínka a následne do svojho kanála pridala ďalší veľavravný odkaz, ktorý môžete vidieť na vyššie priloženej fotografii.