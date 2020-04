Lov veľrýb na Islande je na tento rok zastavený. Niektoré tamojšie spoločnosti s ním skoncovali nadobro

Island v okolí svojich morských vôd rozšíril oblasti, v ktorých je zakázaný lov veľrýb. Z tohto dôvodu sa mnoho spoločností rozhodlo, že v ňom tento rok pokračovať nebude. Niektoré sa dokonca zaviazali, že veľryby prestanú loviť úplne.

Finančné ťažkosti spôsobené rozšírením oblastí, v ktorých je zakázaný rybolov prinútili islandskú spoločnosť IP-Utgerd úplne stopnúť lov veľrýb na Islande a v jeho okolí, informoval o tom web Mongabay. V isladnských vodách tak už naďalej s lovom veľrýb spoločnosť nepočíta, pretože si to nemôže dovoliť.

Lov ovplyvnil aj koronavírus

Ako informovala TASR, rovnako je na tom aj spoločnosť Hvalur, ktorá ako jediná na Islande tieto veľké morské cicavce loví a vyváža do Japonska, oznámila, že tento rok v lete – už druhý rok po sebe – ruší loveckú sezónu. Lov je totiž v súčasnej situácii „takmer nemožný“, keďže aj na Islande v súvislosti so súčasnou koronakrízou platia nariadenia o bezpečnom rozstupe medzi ľuďmi, vysvetlil podľa TASR pre islandský denník The Morning Paper výkonný riaditeľ spoločnosti Hvalur Kristjan Loftsson.

Loftsson spresnil, že zamestnanci veľrybárskych staníc musia pracovať vo veľmi tesnom kontakte a ak by niektorý z nich mal pozitívny test na koronavírus, všetci by potom museli ísť do karantény. Ďalej uviedol, že aj napriek zrušeniu loveckej sezóny spoločnosť pokračuje v hľadaní nových spôsobov, ako využiť veľrybie produkty. Podľa jeho názoru veľrybie mäso ako „bohatý zdroj železa“ má potenciál uplatniť sa ako doplnok výživy pre pacientov s chudokrvnosťou. Skúmajú sa aj možnosti použitia veľrybích kostí a tuku na výrobu želatíny.

Ochranári sa radujú, efekt však môže byť krátkodobý

Správy síce spoločnosti zaoberajúce sa spracovaním veľrybieho mäsa nepotešili, na druhej strane ich ale privítali ochrancovia práv zvierat. Mnohí si totiž myslia a pevne dúfajú, že práve toto by mohlo krutý lov veľrýb na Islande a v jeho okolí úplne zastaviť.

Z radov ochrancov zvierat sa ale objavili aj názory, že existuje veľká pravdepodobnosť, že o rok, keď všetky problémy pominú, sa lov veľrýb znásobí a teda sľuby rybárov sú len dočasné.