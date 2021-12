Lockdown bude pokračovať, od piatku sa otvárajú všetky obchody pre očkovaných. Niektorí školáci ostanú doma

Premiér Eduard Heger spolu s viacerými ministrami predstavil na tlačovej konferencii body, na ktorých sa dohodla vládna koalícia.

Obchody pre očkovaných od piatku

Podľa slov ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského, už v piatok 10. decembra sa otvoria všetky obchody pre očkovaných a prekonaných. Neplatí to zatiaľ pre gastro prevádzky. Je nutné dodať, že lockdown a núdzový stav na Slovensku bude platiť aj naďalej.

Druhý stupeň základných škôl a stredné školy prejdú od pondelka na 5 dní na dištančné vzdelávanie. Anna Zemanová z SaS prezradila na tlačovej konferencii, že to bol kompromis za otvorené obchody pre očkovaných. Táto dohoda bude platiť do 9. januára 2022. Bohoslužby budú povolené pre očkovaných a prekonaných, hromadné podujatia sa zatiaľ nepovoľujú.

Ako ďalej minister avizoval, ostatné opatrenia majú platiť tak, ako ich predstavil v pondelok.

Otvorenie všetkých maloobchodných predajní pre očkovaných a prekonaných bolo pre ministra hospodárstva Richarda Sulíka pri koaličných rokovaniach o novej podobe protipandemických opatrení kľúčové. „Ja to považujem za donebavolajúcu hlúposť tieto obchody zatvárať,” skonštatoval Sulík.

Zároveň dodal, že to podľa neho iba zvyšuje koncentráciu ľudí v iných obchodoch. „Naviac sa zatvárajú malé obchodíky, ktoré patria najmä slovenským vlastníkom,” pokračoval s tým, že napríklad pri kníhkupectvách pritom tvoria predaje za posledné tri týždne pred Vianocami asi štvrtinu celoročných predajov.

Ľudia nad 60 rokov dostanú za očkovanie hotovosť

Prioritou vládnej koalície je motivovať ľudí nad 60 rokov k očkovaniu. Napokon táto veková hranica nedostane poukazy, ale hotovosť, najviac 300 eur. Ak už má človek tri dávky, dostane 300 eur v hotovosti. Ak má dve dávky a čoskoro dostane tretiu, dostane tiež 300 eur. Ak má len jednu dávku a do Vianoc dostane druhú, dostane 200 eur. Ak sa niekto doteraz nezaočkoval a do Vianoc pôjde na prvú dávku, dostane 200 eur. Informoval Denník N.

Ak budú mať ľudia nad 60 rokov veľký záujem o očkovanie a nebude dosť kapacít, tak mladším ľuďom, ktorí už majú termín, zrejme posunú rezerváciu na neskôr, povedal Matovič. Zároveň dodal, že v stredu ohlásia hranicu pacientov v nemocniciach, pri ktorej bude môcť minister zdravotníctva zatiahnuť ručnú brzdu a zrušiť všetky opatrenia.

Spomenuli aj povinné očkovanie

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský by mal vypracovať právnu analýzu k téme povinného očkovania, ako aj pre prípad finančnej účasti na liečbe ochorenia COVID-19 u nezaočkovaných ľudí. Potvrdil to na tlačovej konferencii po rokovaní koaličnej rady, ktorá ho poverila tým, aby na stredajšom rokovaní vlády predložil návrh k tejto téme. „Predpokladám, že na to budem mať pár týždňov, možno mesiac,” uviedol minister. Následne sa na základe analýz a aktuálnej epidemickej situácie bude ďalej rozhodovať o týchto opatreniach.

Strana Za ľudí bude presadzovať od budúceho roka povinné očkovanie proti covidu pre ľudí nad 60 rokov, ak nedôjde k zvýšeniu motivácie na očkovanie po zavedení finančného príspevku, avizovala jej predsedníčka Veronika Remišová. Zároveň vyzvala prezidentku Čaputovú, aby verejne podporila povinné očkovanie.