Levitujúci vlak si budeme môcť čoskoro vyskúšať aj my. Stroj funguje bez vodiča, dosahuje extrémnu rýchlosť

Vlaky, ktoré doslova levitujú nad zemským povrchom, nemajú vodičov a dosahujú extrémne vysoké rýchlosti, už dlhšie nie sú len predmetom sci-fi filmov. Z technologicky progresívnej Ázie sa tento koncept presúva už aj do Európy, konkrétne do Nemecka.

Maglev, alebo magnetická levitácia, je v prostredí železničnej dopravy známa napríklad z Číny. Vlaky, ktoré premávajú na tento pohon a spôsob, nepotrebujú vodičov, znižujú trenie, hluk a hlavne dosahujú oveľa vyššiu rýchlosť, píše Euronews.

Najnovšie sa objavila správa, že takúto trať chce v rámci plánov na úpravu a výstavbu novej linky metra použiť hlavné mesto Nemecka, Berlín. Vychádza to lacnejšie a najmä do budúcna omnoho efektívnejšie, keďže tieto vlaky sú budúcnosťou železničnej dopravy.

Ide o magnet, môže sa presunúť aj na TGV

Berlín plánuje výstavbu 5-7 kilometrov dlhej skúšobnej trate, ktorá, ak sa osvedčí, na rovnakom mieste môže následne vzniknúť už funkčná trať, ktorá uľahčí dopravu v Berlíne a napomôže aj ekológii. Celá veda ohľadom magrailov je postavená na sústave magnetov. Zatiaľ čo jedna časť sa stará o zdvihnutie vlaku „nad“ trať, druhá zabezpečuje pohon, teda výkon.

Ak sa projekt podarí a bude dostupnejší pre celú Európu, na typ maglevu by údajne mohol prejsť aj známy vlak TGV, ktorého rýchlosť by sa v novom šate až zdvojnásobila a dosiahla tak 550 km/h. Nateraz ostáva nejasné, kedy presne sa začne v Berlíne jazdiť na levitujúcich vlakoch, no každopádne je isté, že nemecká metropola si stanovila čas do roku 2045, aby sa celé mesto stalo klimaticky neutrálne.