Letecká spoločnosť nebude ľudí nútiť, aby nosili rúška. Vytvorí im samostatnú zónu, kde ich nemusia mať

V súčasnosti musíme rúška nosiť takmer neustále, bez nich nemôžeme ísť na poštu, do potravín a nemôžeme bez nich ani cestovať. Táto letecká spoločnosť sa však rozhodla, že napriek nepriaznivej situácii vyhovie cestujúcim, ktorí rúška nosiť nechcú.

Pasažieri budú môcť letieť bez rúšok

Vo väčšine krajín v súčasnosti platí, že počas cestovania verejným dopravným prostriedkom by ste mali mať ústa a nos prekryté rúškom. Ruská pobočka leteckej spoločnosti Aeroflot sa však rozhodla, že ľuďom, ktorí rúška nosiť nechcú, v cestovaní brániť nebude, píše portál Travel and Leisure. Namiesto toho v lietadle vytvorí priestor, v ktorom budú môcť sedieť všetci pasažieri bez rúšok.

Ako informuje portál Reuters, všetci pasažieri budú musieť mať rúška na tvári počas nastupovania do lietadla. V lietadle však bude vytvorený špeciálny priestor. Podľa portálu The Moscow Times by malo ísť o dva rady sedadiel v zadnej časti ekonomickej triedy. Letecká spoločnosť však zatiaľ neinformovala, či budú pasažieri, ktorí rúška nebudú mať, nejakým spôsobom oddelení od tých, ktorí rúška budú mať počas celého letu.

Ako informuje spravodajský portál TASS, v Rusku platí povinnosť nosiť rúško počas cestovania od mája. Výnimka platila len na čas, kedy sa v lietadle podávalo jedlo. Podmienky však sprísnilo Rusko v októbri po tom, čo počet ľudí nakazených koronavírusom prudko narástol. Ako informuje portál Coronavirus.jhu.edu, v Rusku sa koronavírusom nakazili už takmer tri milióny ľudí. Na následky ochorenia zomrelo v krajine už takmer 50 000 ľudí.

V iných krajinách bez rúška pasažier nenastúpi

Ľudia by preto mali mať rúška pri vstupe do obchodu či pre cestovaní verejnou dopravou. Odporúča sa nosiť rúško kdekoľvek na verejnosti avšak to, či ľudia rúška naozaj nosia za každých okolností, nie je prísne kontrolované a trestané.

V iných krajinách, napríklad v Amerike, pasažier bez rúška do lietadla nesmie nastúpiť. Bez rúška môžu byť len deti mladšie ako dva roky. Ak pasažier toto nariadenie poruší a dá si v lietadle rúško dole, môže sa dostať na tzv. „no-fly“ list čo znamená, že v budúcnosti môže mať problém kúpiť si letenku u danej leteckej spoločnosti.

Pred časom sa snažila vyjsť v ústrety pasažierom, ktorí nechcú nosiť rúška, aj železničná spoločnosť South Shore Line. Pre cestujúcich boli vyhradené vagóny, v ktorých boli rúška dobrovoľné, nie povinné. Po sprísnení opatrení však od tejto možnosti železničná spoločnosť upustila.