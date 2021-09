Leonardo DiCaprio zachraňuje pred apokalypsou, nikoho to nezaujíma. Netflix uvedie očakávanú komédiu v špeciálny deň

Medzi najočakávanejšie filmy zo streamovacích služieb, ktoré uzrú svetlo sveta do konca tohto roka, patrí snímka s názvom Don’t Look Up, ktorú uvidíme na Netflixe. Pochváliť sa môže skutočne zaujímavým námetom a hviezdnym hereckým obsadením. V neposlednom rade treba dodať, že pôjde o komédiu, ktorá sľubuje množstvo dôležitých momentov k zamysleniu.

Pred niekoľkými hodinami streamovacia služba uverejnila prvý teaser k pripravovanej novinke, ktorá poteší milovníkov žánru aj známych hercov, medzi ktorými si nájde svojho obľúbeného každý. Prináša obsadenie, ktoré sa tak často nevidí.

Herecké ikony, stálice, nováčikovia aj hudobníci

V hlavných úlohách zažiaria Jennifer Lawrence s Leonardom DiCapriom a my nemôžeme povedať nič iné, iba že sa už nevieme dočkať. Po ich boku nebude chýbať mladá herecká hviezda Timothée Chalamet, ktorého ste mohli vidieť v snímkach Daj mi tvoje meno alebo Malé ženy, a tento rok ešte pravdepodobne zažiari v dlho očakávanej Dune.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Jonah Hill (@jonahhill)

Podarí sa im zastaviť apokalypsu?

Nebude chýbať Meryl Streep, Cate Blanchet, Jonah Hill, speváčka Ariana Grande, hudobník Kid Cudy, Matthew Perry z obľúbených Priateľov alebo Chris Evans a ďalší.

Ich úloha vo filme režiséra Adama McKaya bude jasná. Zastaviť blížiacu sa apokalypsu, ktorá má nastať v dôsledku rútiacej sa kométy. Prvou obsadenou herečkou bola Jennifer Lawrence, ktorej veľkým fanúšikom je aj samotný McKay. Rozhodol sa teda napísať rolu práve pre ňu.

Humor aj zrkadlo spoločnosti

S tvorbou filmu pomáhal aj samotný DiCaprio. Keď nastúpila pandémia, mali s režisérom dostatok času prebrať scenár a dôkladne sa mu povenovať. “Počas pandémie sme čas využili na to, aby sme si prešli scenár. Leo je veľmi múdry, pozná filmy, históriu filmu a rozumie správaniu postáv,” uviedol režisér.

Podarilo sa im vytvoriť film, ktorý spája prvky humoru s aktuálnymi témami. Hovorí aj o klimatickej kríze a celkovo prioritách ľudí. Nepôjde teda ani zďaleka o plytký humor, ale film otvorí rôzne dôležité témy.

Nikoho to nezaujíma

O postavách je zatiaľ známe, že si Meryl Streep zahrá americkú prezidentku a Lawrence s DiCapriom budú mať zas za úlohu presvedčiť ľudí o blížiacej sa hrozbe a jej dôležitosti. Hlavná premisa filmu sa točí okolo dvojice astronómov, ktorí sa musia vydať na dlhú cestu, aby varovali ľudstvo pred blížiacou sa kométou, ktorá zničí našu planétu.

Lawrence stvárni študentku astronómie, ktorá spolu so svojím profesorom v prevedení DiCapria objavia na kolíznom kurze Zeme kométu. Prezidentka je už zvyknutá na katastrofické predpovede, a preto si z tejto správy veľkú hlavu nerobí.

Ako väčší problém, než samotná blížiaca sa kométa a katastrofická predpoveď, je skutočnosť, že tomu nikto neverí alebo jednoducho to nikoho nezaujíma.

Musia nájsť iný spôsob, ktorým ľuďom ozrejmia, aké nebezpečenstvo blížiaca sa apokalypsa prinesie. Zvolia si cestu médií, ktoré majú veľkú moc. Ale ani to ešte nezaručuje, že im hneď všetci uveria.

Čierna komédia s dôležitými odkazmi

Podľa Radio Times, aj keď ide na prvý pohľad o katastrofický film, bude sa niesť v znamení čiernej komédie, ktorá sa zameria na 24-hodinový spravodajský cyklus a sociálne siete. Preto sa môžeme tešiť na kritiku súčasnej spoločnosti a vnímania niektorých tém.

Režisér a scenárista Adam McKay stojí za filmami ako Vice či Stávka za neistotu, ktoré si získali divákov a rovnako aj niekoľko nominácií na Oscara, McKay si sošku aj odniesol. Keď sa toto spojí so spomínanými zvučnými hereckými menami, vysoké očakávania sú na pravom mieste.

Snímka Don’t Look Up bude mať premiéru začiatkom decembra vo vybraných kinách. Netflix ju následne uvedie 24. decembra, teda priamo na Štedrý deň. Počas vianočného voľna si pravdepodobne nájde množstvo divákov.

Ešte si však na ňu budeme musieť chvíľu počkať, tak sa zatiaľ nalaďte na sledovanie novou ukážkou.