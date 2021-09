Predstavte si scény z porna v realite. 10 najväčších klišé z filmov pre dospelých, ktoré bavia ľudí

V našej sérii o najväčších klišé vo filmoch sme sa tentokrát pozreli na filmy pre dospelých. Na internete sme v reakciách ľudí hľadali, ktoré scény ich najviac iritujú alebo si predstavujú, ako komicky by vyzerali v skutočnom živote. Našťastie, je skutočne iba mizivá šanca, že by sa mohli odohrať aj naozaj.

Samozrejme, diváci od porna neočakávajú originálny scenár plný zvratov. Tieto klišé sú však také známe, že pravdepodobne si ich okamžite každý spojí s filmami pre dospelých.

Keď príde ku vám domov inštalatér, budete mať spolu sex

Vo filmoch pre dospelých je okamžite jasné, že keď ženu navštívi doma inštalatér, nezostane to iba pri opravovaní vodovodného kohútika či toalety. Pri svojej namáhavej práci sa, samozrejme, spotí, a tak si musí vyzliecť tričko, ktoré odhalí jeho svalnatú postavu. A teraz si predstavte, že by sa toto odohralo u vás doma. Ak ste si volali opravára, s veľkou pravdepodobnosťou nevyzeral ako profesionálny pornoherec. A pravdepodobne by vám ani nenapadlo vrhnúť sa na neho a skôr by ste očakávali, že po jeho odchode bude vo vašom dome fungovať znova všetko ako má.

Na zaplatenie pizze nepotrebujete peniaze

Ak v skutočnom svete nemáte peniaze na pizzu alebo donášku akéhokoľvek jedla či objednávky, jednoducho nebudete pokúšať šťastie a zaobídete sa bez toho. To by ste však hrdinkám v porno filmoch vysvetľovali iba ťažko. Ony si tú pizzu objednajú a keď príde, zaplatia kuriérovi po svojom. Jemu navyše vôbec nevadí, že nedostane peniaze a v reálnom živote by objednávku pravdepodobne musel zaplatiť z vlastného vrecka, inak by mal v práci problémy. Za sex s cudzinkou v porne však tých pár eur pravdepodobne stojí.

Nemusíte platiť ani za taxík

Na podobnom princípe to funguje vo svete porna aj v prípadoch, keď sa veziete v taxíku a taxikár vám nemá vydať z bankovky. Neexistuje nič také, že by si išiel peniaze niekam rozmeniť alebo by ste mu nechali malý tringelt. Či môže nastať opačná situácia – odveziete sa a zrazu si uvedomíte, že nemáte ako zaplatiť. To sa dá vyriešiť iba jedným spôsobom.

Keď vás niekto pristihne pri sexe, pridá sa k vám

Ak by vás mal niekto vidieť pri tom, ako si užívate sexuálne hrátky, asi by to ani pre jednu z prítomných osôb nebolo nič príjemné. Keby ste však hlavnými aktérmi v porne, tretia osoba by sa ku vám nadšene pridala a namiesto trápneho zážitku by ste zažili nové spoločné dobrodružstvo. Bez akýchkoľvek trápnych chvíľ alebo prekvapenia z toho, čo sa to deje.

Ak vás pristihne vaša priateľka, pridá sa k vám tiež

Podobné to je aj v prípade, ak vás nachytá vaša priateľka pri podvádzaní s milenkou. Nenahnevá sa na vás, neurobí vám nepríjemnú scénu a nerozíde sa s vami. Jednoducho skočí ku vám a užijete si sex v trojici. Pri tomto scenári sa takmer s istotou dá povedať, že ho nikdy v skutočnosti nezažijete. Ak sa aj odohrá prvá polovica tohto príbehu, budete si koledovať o poriadny problém.

Vždy dokonalá spodná bielizeň

Nech vás načasovanie sexu akokoľvek prekvapí, v porne sú hrdinovia vždy pripravení, upravení a majú oblečenú zvodnú spodnú bielizeň. A rovnako nikdy nezažijú žiadne faux pas, ktoré z reálneho života určite každý veľmi dobre pozná.

Sex s vlamačom

Predstavte si situáciu. Cez deň varíte v kuchyni a zrazu si uvedomíte, že niekto cudzí je vo vašom dome. Alebo ešte horšie, stane sa to uprostred noci, kedy sa vo svojom obrovskom luxusnom dome prebudíte na neznámy ruch. Keď zistíte, že sa ku vám niekto vlámal, intuitívne sa nesnažíte ujsť a zachrániť si svoj život alebo volať políciu či inú pomoc, ale páchateľa “potrestáte” po svojom – sexom. Toto je ďalší z hlúpych a často sa opakujúcich námetov vo filmoch pre dospelých, ktorý ľudia vnímajú ako klišé.

Ak špehujete ženu, odvďačí sa vám sexom

Nemusí ísť iba o vlamača, pokojne stačí hocijaký stalker, ktorý sa pozerá tam, kde by sa nemal. Namiesto trestu ho od ženy v porne však čaká odmena v podobe vášnivého sexu. Žiadne také, že by jej bolo nepríjemné z toho, že ju niekto cudzí sleduje, ale práve naopak, snaží sa z toho vyťažiť čo najviac.

Vrkoče vo vlasoch a biele podkolienky

Sú symbolom nevinných dievčat a neskúsených tínedžeriek. Ale častokrát si ich v porne obliekajú aj dospelé ženy v strednom veku, na ktorých je okamžite vedieť, že majú o desiatky rokov viac, než sa tvária. Každopádne tieto aj ďalšie rekvizity sú bežnou súčasťou porna, kvôli čomu vznikli rôzne asociácie, po ktorých si naozaj slušné dievča v reálnom živote už nemôže obliecť károvanú sukňu s podkolienkami bez toho, aby v očiach ľudí naokolo nevzbudzovala nevhodné myšlienky.

Ak dostanete od profesora zlú známku, má to jednoduché riešenie

Snáď ani nemusíme hovoriť, že tento aj predchádzajúce body môžu vytvárať mylné predstavy o fungovaní reálneho sveta a medziľudských vzťahov. Preto, prosím, nezabúdajte, že to, čo vidíte v porne, nie je a ani nemá byť realita. A preto mnohé z týchto prípadov by v skutočnosti hraničili s trestným činom. Sem môžeme zaradiť aj tento posledný príklad, ktorý navádza k presvedčeniu, že sex môže vyriešiť úplne všetko. Vo filmoch pre dospelých je sex mladej školáčky s učiteľom často opakujúci sa jav, ani v tomto prípade sa však nemyslí na možné dôsledky.