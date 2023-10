Leonardo DiCaprio si vypchal zadok: Toto ste si v najšokujúcejšej scéne z filmu Killers of the Flower Moon ani nevšimli

Leonardo DiCaprio si na zoznam pripísal ďalší skvelý film, pri ktorom diváci nešetria slovami chvály. Natáčanie ale nebolo vždy jednoduché. Šokujúca a náročná bola najmä scéna, v ktorej ho Robert De Niro bil po zadku dreveným pádlom.

Najšokujúcejšia scéna

Ako píše Mail Online, jednou z najšokujúcejších scén filmu Killers of the Flower Moon (Vrahovia mesiaca kvetov) je tá, kde William Hale v podaní Roberta De Nira bije Ernesta Burkharta v podaní Leonarda DiCapria. DiCaprio rád urobí čokoľvek, aby svoju rolu zahral čo najlepšie. Avšak v tejto scéne si jednoducho musel nasadiť falošný zadok, aby sa uchránil pred bolesťou.

Kameraman Rodrigo Pietro v rozhovore pre Insider prezradil, že táto scéna nebola v pôvodnom scenári a že Leonardo mal na sebe vypchávky. V scéne Burkhart pokazí časť Haleovho komplexného plánu na získanie kontroly nad zásobami ropy, ktoré sa nachádzajú na území domorodého národa. Keď sa Burkhart v zadnej miestnosti stretne s Haleom, aby s ním prediskutoval svoj omyl, Hale šokujúco začne svojho dospelého synovca udierať dreveným pádlom.

Bolo jasné, že to skutočne bolelo

„Nemyslím si, že to bolo v prvom scenári. Bolo to niečo, čo bolo pridané a vo filme je to šokujúce,“ povedal Pietro. Výprask sa neobjavil ani v knihe Davida Granna z roku 2017, podľa ktorej bol film natočený, a nič nenasvedčuje tomu, že by sa takýto výprask niekedy odohral v skutočnosti. Podľa Pietra bolo jasné, že sa De Niro netvári, že Leonarda bije, ale robí to aj naozaj a DiCapria to zrejme aj zabolelo, aj keď mal na zadku vypchávky.

Film sa v súčasnosti teší slušným hodnoteniam. Na ČSFD má momentálne 84 % a na IMDb má hodnotenie 8,2. V komentároch ľudia priznávajú, že ich film v závere rozplakal a je to ďalšie Scorseseho dielo, ktoré je jednoducho dokonalé.