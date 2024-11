Len za 10 eur sa okúpete v horúcej vode: Našli sme termálne kúpele u našich susedov, o ktorých Slováci ani len nepočuli

Zimu je cítiť vo vzduchu a mnohí z nás sa klepú už len pri pomyslení na to, že sa z tepla svojich domovov musíme vydať do toho nečasu. No predstavte si, že by ste sa namiesto mrznutia nechali rozmaznávať v horúcej vode, a to priamo pod holým nebom. Takúto idylku prinášajú termálne akvaparky, ktoré sa medzi ľuďmi tešia veľkej popularite. Ak ste ešte takéto miesto nenavštívili, možno ani netušíte, o čo prichádzate.

Takýto zážitok môžete v predvianočnom období spojiť napríklad s návštevou vianočných trhov a urobiť si príjemný predĺžený víkend. Pretože, povedzme si pravdu, nadchádzajúce týždne budú pre mnohých náročné, napríklad v dôsledku množstva nahromadených povinností v práci, tak prečo si ich trocha nespríjemniť?

Keďže chápeme, že väčšinu dovolenky ste si už počas roka vyčerpali, našli sme pre vás ďalší tip na zaujímavý výlet, ktorý stihnete zvrtnúť napríklad aj za predĺžený víkend.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Termy Maltańskie (@termymaltanskie)

Ak bývate v blízkosti hraníc s Poľskom, pravdepodobne dobre viete, že len na skok sa nachádza viacero termálnych akvaparkov, ktoré lákajú veľkou ponukou bazénov aj atrakcií, no taktiež zaujímavou cenou vstupného. Vari medzi najznámejšie z nich patria Chocholowskie Termy, ktoré sa nachádzajú len 6 minút autom od našej hranice. Nedávno sme vás preniesli do stredného Poľska a priblížili vám mesto Lodž či termálne kúpele Termy Uniejów, ktoré v tejto časti krajiny môžete navštíviť a spojiť dve zaujímavé miesta dohromady. Teraz sa presuňme ešte o trocha severnejšie.

Zo Slovenska ste tu za pár hodín

