Len za 7 eur sa okúpete v 34°C vode: U našich susedov sme našli parádne termálne kúpele, pre Slovákov sú skrytým klenotom

Naše obľúbené obdobie roka je tu. Nie, nehovoríme o prichádzajúcom predvianočnom zhone, ktorý mnohých čoskoro zachváti, ale o tom, že teploty vonku pomaly klesajú a spríjemňovať dlhé večery si môžeme rôznymi spôsobmi. Len si predstavte túto idylku — ležíte v horúcej vode pod holým nebom, pozorujete hviezdy a užívate si paru, ktorá sála do výšin. Ak túžite presne po takomto zážitku, viete si ho dopriať aj u nás doma na Slovensku, no v rámci kratšieho výletu môžete vyraziť aj k našim susedom, zmena prostredia totiž vždy dobre padne. A ak si myslíte, že už všetky „termy“ navôkol dobre poznáte, možno vás teraz presvedčíme o opaku. Toto miesto môže byť pre vás priam skrytým klenotom, aj my sme sa o ňom dopočuli len nedávno.

Článok pokračuje pod videom ↓

V článku sa dozviete aj: kde sa tieto termálne kúpele nachádzajú;

aké bazény s horúcou vodou tu nájdete;

aké blahodarné účinky má na ľudské telo;

kedy sa sem vybrať, aby vás to vyšlo čo najlacnejšie;

čo sa páči a nepáči návštevníkom.

Poľsko môžeme označiť priam za raj pre milovníkov kúpania sa v termálnych bazénoch, navyše za veľmi priaznivé ceny. Výhodou pre Slovákov je okrem relatívne nízkeho vstupného aj to, že mnohé z nich máme „čo by sme kameňom dohodili“.

Doslova na skok od našej hranice

Mestečko Zakopané je vzdialené z našej pohraničnej obce Suchá hora len okolo polhodinky cesty autom a práve tu sa sústreďuje viacero termálnych komplexov. Už sme vám ukázali sedem, ktoré sa nachádzajú priam v tesnej blízkosti hranice so Slovenskom.

My sme minulý rok navštívili napríklad preslávené Chocholowskie Termy, ktoré sú od nás vzdialené len šialených 6 minút autom a podľa portálu TripAdvisor sú tie naj v celom Poľsku. Utkveli nám v pamäti zaujímavými vonkajšími aj vnútornými bazénmi, čistotou areálu, ale aj tým, čo sme tu dostali v porovnaní cena-kvalita.

Poľsko ich ponúka ešte viac

Presuňme sa však od našich hraníc trochu ďalej, do srdca Poľska, ktoré už nemusí byť Slovákom tak dobre známe, no aj tu nájdete množstvo zaujímavých miest. Jedným z nich sú Termy Uniejów, ktoré sa tešia popularite medzi návštevníkmi počas celého roka, spomína portál Lodz.Travel.

Tento horúci poklad sa nachádza približne hodinu cesty autom z poľského mesta Lodž, necelé dve hodiny od Varšavy alebo okolo štyroch hodín z Krakova. Zo Slovenska to pravdepodobne nebude na jednodňovú otočku, no môžete sem vyraziť napríklad na víkend a spoznať aj ďalšie zaujímavé miesta stredného Poľska. Zo Suchej Hory ste tu za päť hodín.

Veľký horúci bazén aj jacuzzi na skale

V komplexe týchto termálnych kúpeľov nájdete viacero vnútorných aj vonkajších bazénov. Nás napríklad zaujal veľký bazén s horúcou vodou a hydromasážnymi tryskami, jacuzzi, ktorá je umiestnená na skale a užijete si tu výhľad na okolie či divokú rieku.

Nájdete tu aj saunový svet s infrasaunou, tureckými či aromatickým kúpeľom. Samozrejmosťou sú bazény a atrakcie pre najmenších.

Aktuálna teplota vody v termálnych bazénoch je 34°C, stojí na oficiálnej stránke kúpaliska. Je získavaná z troch vrtov, ktoré sa tiahnu až do hĺbky dvoch kilometrov pod zemou. Okrem toho, že kúpanie vám môže priniesť príjemný psychický detox, pôsobí blahodarne aj pri bolestiach platničiek, reume, kožných a ďalších chronických ochoreniach.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Termy Uniejów (@termy_uniejow)

Zaplatíte od 7 eur

Možno vás teraz zaujíma už len jedna vec, a to, koľko stojí vstupné. Mali by ste vedieť, že cena lístkov závisí od toho, kedy sa sem vyberiete a delí sa do troch kategórií.

Ak chcete čo najviac ušetriť, vyberte sa sem cez pracovné dni do štvrtej hodiny. Klasický vstup na 1 hodinu vás v takomto prípade vyjde len na necelých 7 eur, za tri hodiny čľapotania v termálnej vode dáte 16 eur. Po 16 hodine je cena klasického hodinového lístka okolo 9 eur, za tri hodiny zaplatíte 20 eur.

No a potom sú tu víkendy a sviatky, kedy, ako to už väčšinou aj býva, je vstupné najvyššie. Obyčajný lístok na 1 hodinu stojí 11 eur a na tri hodiny približne 25 eur.

Ďalšou možnosťou je zakúpiť si vstup na 2 alebo 5 hodín. Študenti do 26 rokov a ŤZP majú nárok na zľavnené vstupné, deti do sedem rokov neplatia vôbec nič. Saunový svet nie je v cene týchto lístkov, no viete si sem dokúpiť vstup už od 5 eur na hodinu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Termy Uniejów (@termy_uniejow)

Pozreli sme sa aj na to, čo o tomto mieste hovoria návštevníci. Na googli termálnym kúpeľom svieti hodnotenie 4,4 hviezdičky z 5, ktoré navyše vychádza z viac ako 20-tisíc recenzií. Takže sa Termy Uniejów nemajú za čo hanbiť. GoToPoland dokonca spomína, že sa radia k najlepším v celom Poľsku a získali dokonca ocenenie od National Geographic Traveler.

Najnovšie recenzie sú staré len pár hodín a návštevníci v nich udeľujú týmto termám spravidla štyri alebo plných päť hviezdičiek. No nie všetci odchádzali domov takíto nadšení.

Návštevníci chvália bazény, čistotu, aj gastro

„Skvelý relax, teplá voda, bazény vnútorné a vonkajšie, tobogany. Reštaurácia s dobrým jedlom a čas strávený v nej sa nepočíta do času stráveného na termálnom kúpalisku,“ ohodnotil jeden zo spokojných návštevníkov. Prívlastok „chutné“ sa k jedlu opakoval viackrát, čo je zaujímavé, pretože väčšinou sme zvyknutí na to, že čo sa týka stravovania, nie je to najsilnejšou stránkou kúpalísk. Našli sme aj viacero recenzií, v ktorých návštevníci chvália čistotu zariadenia. Poďme však teraz k tým menej pozitívnym, ktoré vás možno tiež zaujímajú.

V nich odznelo napríklad to, že v termálnych kúpeľoch bolo priveľa ľudí, alebo že niektoré atrakcie nefungovali tak, ako mali. Napríklad, jacuzzi alebo trysky. V jednej z recenzií sa dokonca spomína, že vonkajší bazén nebol vôbec taký teplý, aký mal byť. Čo bolo dôvodom a ako dlho tieto problémy pretrvávali, žiaľ, nevieme. Niektorí ešte priznali, že by preferovali aj viac toboganov či možností pre deti.