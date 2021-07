Demencia trápi milióny ľudí po celom svete. Že niečo nie je v poriadku sa dá zistiť týmto jednoduchým testom

Ochorenie sa však prejavuje aj príznakmi, na ktoré by ste možno ani len nepomysleli. Podľa najnovšej štúdie by ste mali spozornieť aj v prípade, ak ste medzi ľuďmi, no nedokážete rozoznať, čo vám hovoria.

Existuje súvis medzi zhoršením sluchu a demenciou?

Vekom sa náš sluch môže zhoršovať. Vedci však varujú, že by sme si mali všímať aj drobné zmeny. Môže to byť totiž znamením toho, že nie je všetko celkom v poriadku.

Ako informuje štúdia publikovaná v časopise Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association, vedci vykonali výskum, do ktorého zapojili viac ako 82 000 mužov a žien vo veku nad 60 rokov, ktorí v čase začiatku výskumu demenciou netrpeli. Vedci sa zamerali na rôzne faktory, vrátane genetiky či prostredia, v ktorom človek žije. Ukázalo sa, že ľuďom, ktorí v dave nedokázali rozlíšiť hovorenú reč, hrozilo vyššie riziko vzniku demencie.

Odborníci sa už nejaký čas zaoberajú myšlienkou, že poruchy sluchu môžu mať súvis s demenciou, píše portál Science Alert. Vďaka výskumu sa im konečne podarilo dokázať, že ak človek v „šume“ nedokáže rozoznať hovorenú reč, naozaj je to rizikový faktor.

Zmeny v sluchu boli ako jeden zo základných modifikovateľných faktorov, ktoré slúžia ako varovný prst, zaradené na zoznam ešte v roku 2017 časopisom The Lancet. V roku 2020 bol zoznam opäť rozšírený a v súčasnosti je faktorov na zozname 12. Nájdete na ňom napríklad nedostatok pohybu, obezitu, sociálnu izoláciu či fajčenie.

Kľúčom je v tomto prípade slovo „modifikovateľné“. To znamená, že uvedené rizikové faktory sú prvkami, ktoré je možné meniť a zlepšiť. Ak napríklad popracujeme na tom, aby sme sa zbavili obezity, znížime riziko vzniku rôznych ochorení, napríklad demencie. Ľudia však tieto zmeny často podceňujú. Napríklad, ak sa človeku v strednom veku zhorší sluch, je málo pravdepodobné, že vyhľadá odborníka, aby problém riešil. Avšak ľuďom, ktorí v strednom veku zanedbávajú problémy so sluchom hrozí v starobe až päťkrát vyššie riziko, že budú neskôr trpieť demenciou.

Ak je to potrebné, chráňte si sluch a vyhľadajte odborníka

V rámci výskumu vedci ľudí podrobili testu, kde ich úlohou bolo rozoznať v ruchu hovorené čísla. Následne skúmali, u koľkých z nich sa po rokoch vyvinula demencia. Ukázalo sa, že po približne 11 rokoch trpelo demenciou 1 285 ľudí. Autori štúdie zistili, že ľuďom, ktorí mali v sluchovom teste problémy, hrozilo až dvojnásobne vyššie riziko, že budú trpieť demenciou ako ľuďom, ktorí mali sluch v poriadku. Zaujímavé je, že ľudia, ktorí mali problémy so sluchom, si často ani nevšimli, že niečo nie je v poriadku.

Podobné štúdie boli zopakované aj v Austrálii či Taiwane, výsledky boli podobné. Demencia postihuje milióny ľudí po celom svete. Vedci preto dodávajú, že by sme na ochranu svojho sluchu mali myslieť vždy, keď je to možné. Chráňte sa napríklad vždy, keď ste v hlučnom prostredí. Ak má zas človek už existujúce ťažkosti so sluchom, mal by vyhľadať odborníka, prípadne nosiť načúvacie zariadenie. To, že počujeme, považujeme za samozrejmosť, zanedbávať by sme preto nemali ani prevenciu.