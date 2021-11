Lekári ostali v šoku: Chlapec sa narodil s 12-centimetrovým pravým chvostom, ktorý je extrémne raritný

Chlapček z Brazílie sa narodil s 12-centimetrovým chvostíkom, ktorý je extrémne raritný a popísaných je iba 40 takýchto prípadov. Ide totiž o “pravý” chvost a nie pseudochvost, ktorý je častejší.

Zdravý, ale s chvostom

Chlapec z Brazílie, ktorého identita z pochopiteľných dôvodov ostáva v anonymite, sa narodil predčasne, no bez komplikácií, uvádza portál IFL Science. Pri vyšetrení sa zistilo, že má detskú žltačku, no hlavne má “zaoblený fibroelastický výrastok v najväčšom priemere 4 centimetre, podopretý 12-centimetrovou vláknitou šnúrkou v ľavej paravertebrálnej lumbosakrálnej oblasti”, píšu lekári v prípadovej správe publikovanej v Journal of Pediatric Case Reports. Inými slovami, chlapcovi vyrastal chvost.

Základné a ani ďalšie vyšetrenia nepoukázali na ďalšie systémové zmeny a chlapec sa nateraz javí ako úplne zdravý. Samozrejme, lekári pristúpili k chirurgickému odstráneniu.

Príčina neznáma

Vzhľadom na spoločný ektodermálny pôvod medzi kožou a centrálnym nervovým systémom bolo nevyhnutné, aby sa vyšetrila prítomnosť skrytého dysrafizmu chrbtice. Lekári však u chlapca nezistili žiadne ochorenie. Tím ani neuviedol príčinu, prečo chlapcovi chvost narástol, aj keď poznamenal, že matka bola liečená na infekciu močových ciest a v tehotenstve fajčila 10 cigariet denne.

Po odstránení chvosta tím nehlásil žiadne problémy s chlapcom po odstránení.

Vzácny pravý chvost

Chvosty, s ktorými sa deti narodia, bývajú klasifikované ako “pravé chvosty” alebo “pseudochvosty”. Pseudochvosty sú v podstate výbežky z tukového alebo chrupavkového tkaniva s prítomnosťou kostných prvkov. Väčšina prípadov, keď sa deti narodia s chvostom, sú práve tieto.

Na druhej strane, pravé chvosty sa týkajú ešte embryonálnych chvostov, ktoré zostávajú až do narodenia. Pri bežnom vývine tvoria embryá malý chvost približne vo veku štyroch týždňov, ktorý je potom absorbovaný bielymi krvinkami vo veku šesť až dvanásť týždňov.

Vo veľmi zriedkavých prípadoch, ako je tento, sa chvost nerozloží bielymi krvinkami a ostane, kým sa dieťa nenarodí. Aj keď tím odstránil chvost bez problémov, niektoré pravé chvosty obsahujú aj svalové tkanivo a človek ich môže v niektorých prípadoch dokonca ovládať.