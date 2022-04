Lekár vysvetlil, prečo päť rokov nepoužíval mydlo ani sprchový gél pri umývaní sa. Výsledky ho prekvapili

Sprchovanie a umývanie sa pravidelne na dennej báze je často už rutinnou činnosťou. Pri tom používame mydlá či sprchovacie gély pre dôkladné očistenie. Je to pre nás ale naozaj dobré?

Šetrí čas a peniaze

Lekár James Hamblin vyskúšal skutočne netradičný projekt, uvádza portál IFL Science. Keď sa presťahoval do New Yorku, rozhodol sa znížiť svoje výdavky na kozmetiku na minimum. Vo svojej knihe Clean napríklad uvádza, že okrem šetrenia financií sa dá takto šetriť čas, lebo ak sa niekto umýva približne 30 minút denne, tak počas celého života sú to dva roky.

Kožný mikrobióm nám prospieva

Jeho hlavným dôvodom bola však biológia. Začal sa učiť o kožnom mikrobióme. „Rovnako, ako máme črevný mikrobióm – miliardy mikróbov, ktoré žijú v nás, máme ich aj na našej koži,“ hovorí pre Today. Jeho cieľom bolo zistiť, čo je zmyslom mnohých hygienických opatrení a starostlivosti o pleť. V skutočnosti sme totiž neustále pokrytí mikróbmi, ktoré nielenže nie sú škodlivé, ale naopak, prospievajú nám.

Pomerne nedávno sa vedci začali zaoberať kožným mikrobiómom. Existujú názory, že ľudia, ktorí sa často sprchujú, si poškodzujú svoj vlastný mikrobióm vrátane užitočných baktérií, ktoré zohrávajú úlohu pri zdraví pokožky.

Menej ekzému

Nesprchovanie má, samozrejme, aj svoje nevýhody. V neposlednom rade ľudia hovoria, že je to nechutné. Kvôli pandémii si však naďalej umýval ruky. Zistil, že telesný pach, ktorý sa mu navrátil po rokoch nesprchovania, nie je taký výrazný.

„Moja pokožka sa pomaly stávala menej mastnou a mal som menej ekzému,“ povedal pre The Guardian. Hamblin je kritický aj voči samotnému kozmetickému priemyslu. Poznamenáva, že kým EÚ už zakázala 1 500 chemikálií obsiahnutých v kozmetike, v USA je to iba 11.

Napriek tomu všetkému tvrdí, že nie je tu od toho, aby ľudí presviedčal o tom, aby sa neumývali. Poznamenáva, že mu to v dobrom zmenilo život.