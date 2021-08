Obyčajné sprchovanie jej spôsobuje neznesiteľnú bolesť a horúčky. Žena trpí vzácnou alergiou na vodu

Niah Selway je 23-ročná žena žijúca vo Veľkej Británii, ktorá trpí vzácnou chorobou. Má alergiu na vodu, čomu sa po latinsky hovorí Aquagenic Pruritus. So svojimi fanúšikmi na sociálnej sieti sa prednedávnom podelila, ako vyzerá jej bežné sprchovanie. Informáciu priniesol portál Unilad.

Svoj život bez každodennej sprchy si drvivá väčšina z nás nevie predstaviť. Počas horúcich letných dní si dokonca takúto hygienu doprajeme viackrát denne. Je síce pravdou, že chlórovaná voda niektorým ľuďom mierne vysušuje pokožku, všetko však vyrieši obyčajný krém.

Nezostáva jej nič iné, než čakať

To čo ale zažíva Niah Selway je niečo nepredstaviteľné. Po kontakte s vodou trpí jej telo obrovskými bolesťami, ktoré častokrát prejdú aj do 40-stupňovej horúčky. Ako vo svojom videu prezradila, po sprche si len ľahne do postele, dá si lieky proti bolesti a čaká, kým spomínaná hrôza prejde.

“Vačšinou to trvá 5 až 10 minút, kým príde bolesť. Ak k nej však dôjde, vydrží až 3 hodiny po kontakte s vodou, ” prezradila. Pred sprchou si musí odmerať tlak a teplotu. Následne sa ešte pred kontaktom s vodou zbaví vysušenej pokožky a vojde do sprchy. Hoci má totiž alergiu na vodu, bez hygieny sa žiť nedá.

Na poráli GOFundMe Niah založila zbierku, pomocou ktorej jej môžete v drahej liečbe pomôcť. Cieľom je získať 250 tisíc libier. Ak vás jej príbeh zaujal, na Instagram či TikTok prídáva Niah každodenné updaty zo svojho života.