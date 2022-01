Lekár Slavomír Belcák ako Dr. Slim: Vďaka správnemu prístupu je možné zhodiť až 9 kg tuku za menej ako mesiac

Moderná doba si na mnohých z nás vyberá nepríjemnú daň. Často sa počas dňa nemáme možnosť normálne stravovať, a preto siahame po rýchlom občerstvení, alebo to, čo sme si počas dňa odopierali, sa potom snažíme večer dohnať. Týmto životným štýlom sa dá veľmi rýchlo a ľahko prepracovať k nadváhe či obezite. Žiaľ, dostať sa k nej dá ľahko, no zbaviť sa jej dá poriadnu námahu.

Často je to veľký problém a čo mnohí nevedia, chudnúť sa dá aj jednoducho a bez toho, aby ste museli hladovať. O správnom chudnutí, o tom, čo sa s nami deje, keď máme obezitu, či o rôznych diétach sme sa rozprávali s MUDr. Slavomírom Belcákom, MPH, ktorý prevádzkuje kliniku Dr. Slim. Tá funguje už od roku 2010 a za 12 rokov existencie úspešne pomohla už tisíckam klientov v boji s nadváhou či obezitou. V súčasnosti nájdete kliniku Dr. Slim na až 29 miestach, a to nielen po celom Slovensku, ale aj v Českej republike.

V rozhovore s MUDr. Slavomírom Belcákom sa dozviete: Prečo vlastne ľudia priberajú?

Ako rýchlo dokáže človek zhodiť nadbytočné kilá?

Či je pri chudnutí nevyhnutné hladovanie?

Aká diéta je najlepšia?

Ako zabrániť Jo-jo efektu?

Ako bojovať s detskou obezitou?

Nadváha či obezita je aktuálne veľkým celosvetovým problémom. Ako sa dotýka Slovenska?

Obezita je ochorenie, ktoré trápi približne 475 miliónov dospelých na tejto planéte. Dvojnásobné množstvo ľudí má nadváhu, to znamená, že až 1,5 miliardy ľudí sa nachádza v kategórii nadváhy a obezity.

Vzniká v dôsledku nerovnováhy medzi príjmom a výdajom energie. Podľa poslednej aktualizácie trpí obezitou na Slovensku 14,9 % obyvateľov, z toho takmer v rovnakom zastúpení muži a ženy. Ak k počtu obéznych obyvateľov Slovenska prirátame aj tých, ktorí majú nadváhu, zistíme alarmujúcu skutočnosť, že viac ako 60 % slovenskej populácie má podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie z roku 2016 nadváhu alebo obezitu. Z toho deti od 5 do 19 rokov majú nadváhu v 23,3 %.

Prečo vlastne ľudia priberajú?

Medzi hlavné príčiny nadváhy a obezity patrí bezpochyby dedičná predispozícia. Odborníci sa dnes prikláňajú k názoru, že asi v 60 % sa na obezite podieľajú dedičné faktory a genetika a približne v 40 % je ovplyvnená prostredníctvom životného štýlu.

Môže to byť nesprávny vzor u rodičov, nesprávne stravovacie návyky v rodine, moderný životný štýl s absenciou aspoň bazálnej pohybovej aktivity, vysoký spoločenský tlak a ním spôsobený stres a uspokojovanie sa jedlom, konzumácia alkoholu či fajčenie. Toto sú najčastejšie externé faktory nevhodného životného štýlu, ktoré spôsobujú vznik obezity. Tiež môže byť spôsobená tehotenstvom s nesprávnou skladbou a množstvom jedla bez usmernenia odborníkom.

Môže nadváhu či obezitu spôsobiť aj choroba?

Áno, často sa za výrazným nárastom hmotnosti skrýva nerozpoznané a nediagnostikované ochorenie. Ide najmä o zníženie funkcie štítnej žľazy na autoimunitnom podklade (autoimunitná hypotyreóza), dlhodobo nerozpoznaná depresia či napríklad hormonálne aktívne cysty vaječníkov u žien. Vo veľmi vzácnych prípadoch však môže ísť aj o špecifické genetické ochorenia, ktoré dokážu spôsobiť obezitu aj bez vplyvu prostredia, napr. Prader-Williho syndróm, Bardet-Biedl syndróm, mutácia v géne MC4R a niekoľko ďalších. Pri nich je ale obezita iba jeden z veľkého množstva symptómov, keďže tieto choroby sa žiaľ často prejavujú mnohými ďalšími telesnými a mentálnymi deformitami.

Nadváha či obezita nie je iba o kráse, ale najmä o zdravotných rizikách. Čo nám hrozí?

Najčastejšími sprievodnými znakmi prítomnosti vnútorného tuku, a to i napriek relatívne plochému bruchu, je vysoký krvný tlak, vyššia hladina krvného cukru, vyšší cholesterol či vyššia hladina triacylglycelorov (TAG) v krvi, neskôr vyššie pečeňové testy a vyššia kyselina močová v krvi.

Obézni pacienti užívajú lieky na zníženie týchto patologicky zvýšených parametrov a ich potreba užívania je dlhodobá či doživotná. I napriek užívaniu množstva liekov sa sprievodné ochorenia zhoršujú a liečba nie je uspokojivá. Výsledkom obezity spôsobenej viscerálnym tukom je často cukrovka 2. typu, infarkt myokardu či cievna mozgová príhoda. Obezita nielen skracuje dĺžku života a znižuje jeho kvalitu, ale predstavuje i nesmiernu socioekonomickú záťaž.

S novým rokom si mnohí ľudia dávajú predsavzatia napríklad typu, že schudnú do plaviek. Ako rýchlo dokáže človek chudnúť tak, že na sebe vidí výsledky?

Prvé výsledky prichádzajú už po prvom týždni diéty – to však neznamená, že s telom sa počas prvého týždňa nič nedeje. Telo má štandardne uložených približne 150 – 200 gramov glykogénu, ktoré má pripravené ako zásobný substrát, ktorý dokáže v prípade potreby organizmu okamžite využiť ako zdroj energie. Práve počas prvého týždňa diéty nastáva „spaľovanie“ tohto zásobného glykogénu, po ktorom už nasleduje prechod na využívanie energie z tukového tkaniva.

Následná rýchlosť chudnutia potom závisí už od konkrétnej telesnej kompozície 130-kilogramový človek má vyššie energetické nároky na chod organizmu ako 80-kilogramový človek.

V každom prípade na našej klinike Dr. Slim vieme pri nasledovaní všetkých pokynov odborníka garantovať schudnutie 6 – 9 kilogramov čistého tuku a 6 – 11 centimetrov z obvodu pása už po menej ako jednom mesiaci v závislosti od váhy a typu obezity či nadváhy.

Čo všetko ešte viete zabezpečiť?

Okrem redukcie vnútorného tuku z brucha sa staráme o množstvo rôznych klientov, ktorí potrebujú upraviť krivky, tvar tela a zbaviť sa rýchlo a efektívne podkožného tuku hlavne v oblasti brucha, zadku, stehien a rúk. Pre týchto klientov máme pripravený špeciálny diétny program zameraný na tieto kritické oblasti tela, ktorý môžeme, ale nemusíme kombinovať s telesným cvičením.

Celý proces redukcie tuku je vedený v príjemnom prostredí pod lekárskou a prístrojovou kontrolou, aby sme čo najpresnejšie vedeli objektivizovať množstvo spáleného tuku, zrýchlenie metabolizmu a prípadný nárast či neželaný pokles svalovej hmoty. Nastaveniu diétneho režimu vždy predchádza vyšetrenie lekárom, podrobná analýza štruktúry tela na prístroji InBODY 370S s metabolickým softvérom. Meria sa množstvo podkožného či vnútorného tuku, rozloženie svalovej hmoty, telesné tekutiny, posúdenie stavu kostrovej hmoty a výpočet rýchlosti metabolizmu.

Existujú aj zlé diéty?

Pri výbere diéty by sme mali myslieť na niekoľko základných pravidiel – základným pravidlom pre schudnutie je nižší príjem kalórií ako ich výdaj. Naše telo však potrebuje mať okrem správneho pomeru makronutrientov v potrave zabezpečený i správny a najmä dostatočný prísun vitamínov, esenciálnych mastných kyselín, esenciálnych aminokyselín a stopových prvkov. Tieto faktory sú nevyhnutné pre správny chod nášho organizmu.

Na svete existuje množstvo diét a ešte väčšie množstvo pre telo potenciálne nebezpečných pseudodiét. Diéty, ktoré môžu človeku uškodiť často obsahujú kriticky málo kalórií a/alebo nemajú dostatočný podiel esenciálnych látok, ktoré nedokážu pokryť bazálny metabolizmus, čo je pre telo výrazný stresujúci faktor, na ktorý musí príslušne reagovať drastickými zmenami, ktoré vedú k vyčerpaniu, strate svalovej hmoty, zníženiu bazálneho metabolizmu, nesprávnou funkciou niektorých orgánov, refeeding syndrómu a prípadne rozvoju vážnych ochorení, ktoré môžu v konečnom dôsledku viesť k trvalému poškodeniu. K rovnakej stresovej reakcii vedie aj hladovanie.

Hlad pri diéte je teda nesprávny?

Hlad nie je fyziologický pocit, jeho signalizáciu vieme prirovnať ku bolesti – telo nám dáva najavo, že niečo nie je v poriadku a „požaduje od nás riešenie“.

Pri žiadnej diéte sa nesmieme hladovať a akýkoľvek pocit hladu musí byť okamžite eliminovaný. Pocit hladu neznamená, že diéta funguje. Práve naopak, začne zvyšovaním kortizolu, ktorý spúšťa obrovské množstvo signálnych dráh vedúcich k obranným reakciám. Rovnako tak sa veľmi často zamieňajú pojmy zdravé a diétne, kde ľudia skúšajú rôzne ovocné, orechové a iné diéty neuvedomujúc si, že aj napriek tomu, že tieto potraviny sú objektívne zdravé, obsahujú samé o sebe veľké množstvo kalórií a ich celodenná konzumácia vedie k obrovskému príjmu kalórií.

A čo keto diéta či intermittent fasting?

Špecifické typy diét, ako je napríklad keto diéta, intermittent fasting, high-protein, low-carb a iné diéty, popisujú najmä princípy a percentuálne rozdelenia makronutrientov či v prípade intermittent fastingu popisujú časy. V prípade zlého zloženia konkrétnych jedál alebo nesprávneho časového rozdelenia príjmu potravy, to však celé vedie k hladovaniu a všetkým vyššie už spomenutým rizikám.

V takomto prípade akákoľvek diéta povedie k jo-jo efektu a v horších prípadoch k rozvoju ochorení. Z takýchto dôvodov je najlepšie sa nechať zveriť do rúk odborníka, ktorý vytvorí plán na mieru s ohľadom na všetky vyššie spomenuté faktory neopomenúc intenzitu a počet fyzickej aktivity.

Dá sa teda chudnúť a vôbec nehladovať?

Áno. Hlavným cieľom konceptu ketotickej diéty Dr. Slim je cielená redukcia tuku podľa želania klienta so zachovaním svalovej hmoty a zrýchlenie metabolizmu, aby sme sa vyhli budúcemu jo-jo efektu, ktorý nastáva skoro vždy pri rizikových, extrémne nízkokalorických diétach.

Pri správnom nastavení klienta so zohľadnením všetkých jeho špecifík, klienti chudnú rýchlo a efektívne s dominantným úbytkom hlavne v oblasti pása a brucha. Toto je zároveň aj hlavný rozdiel oproti nesprávne indikovaným nízkokalorickým diétam, pri ktorých klesá svalová hmota, dostavuje sa pocit hladu, dochádza k poklesu krvného tlaku, slabosti a skôr alebo neskôr je to dôvodom k návratu k pôvodným stravovacím schémam a následnému pribratiu tuku (jo-jo efekt).

Ako prebieha nastavenie jedálnička odborníkmi?

Klientom pri prvom vyšetrení nastavujeme individuálny typ jedálnička, pri ktorom je v prvotnej fáze diétneho programu ich doterajšia strava úplne nahradená jedlami Dr. Slim, ktoré obsahujú špeciálne vysoko vstrebateľné proteíny sladené prírodnými cukrami s nízkym glykemickým indexom.

Všetky jedlá sú vyrobené vo Francúzsku a v Monaku najmodernejšími technológiami. Mnoho jedál bolo ocenených aj medzinárodnými cenami a sú pravidelne predstavované aj na svetových potravinárskych veľtrhoch v Ženeve.

Príprava raňajok, obedov, večerí, či konzumácia rôznych zdravých sladkostí ako doplnkov k našej zdravej strave je rýchla, príjemná a rozmanitá. Klienti sú vedení a poučovaní o tom, že ak sa aj popri vytvorenému jedálničku na mieru kedykoľvek vyskytne pocit hladu, môžu (a dokonca musia) niečo okamžite zjesť aj pomimo nastaveného časového harmonogramu bez toho, aby to akokoľvek narušilo ich diétny program.

Človek má aj pri diéte chuť občas „zhrešiť“. Je možné si pochutnať aj na niečom sladkom?

Na takéto prípady máme medzi produktami Dr. Slim mnoho špeciálne upravených sladkostí, z ktorých naši klienti zaručene nepriberú, no nie sú ochudobnení o zdravé maškrtenie. V následných fázach diétneho programu Dr. Slim klienti pomaly prechádzajú na svoju vlastnú stravu vymieňaním jedál Dr. Slim za svoje vlastné jedlá s neustálou možnosťou kontrol na prístroji InBody 370s úplne zadarmo. Výsledkom diéty je ukončenie stravy Dr. Slim a prechod na štandardnú stravu so znalosťami princípov, ako sa zdravo a efektívne stravovať.

Akú diétu by ste všeobecne odporučili vy?

V centre Dr. Slim pristupujeme ku každému klientovi a pacientovi vysokoindividuálne, detailne prístrojovo monitorujeme množstvo vnútorného tuku v oblasti brucha, podkožného tuku, precízne kontrolujeme hodnoty a rozloženie svalovej hmoty a efektivitu tréningu u tých, ktorí vykonávajú telesnú aktivitu.

Proteínová diéta Dr. Slim je vysokoproteínová a nízkosacharidová strava, indikovaná individuálne a na mieru každému klientovi. Počas presne definovaného programu klienti konzumujú vysokokvalitné produkty Dr. Slim, ktoré obsahujú najkvalitnejšie rastlinné bielkoviny a absolútne minimum cukrov s kompletnou škálou vitamínov a minerálov, čo zabezpečuje vysokú vstrebateľnosť a využiteľnosť nutrične hodnotných bielkovín pre organizmus.

Táto diéta taktiež prispieva k znižovaniu cholesterolu, úprave krvného tlaku, úprave hladiny krvného cukru, čím pomáha pri mnohých zdravotných problémoch, ako sú srdcovo-cievne ochorenia, cukrovka a pod.

Čoraz častejšie majú s obezitou problém deti. Ako pristupovať k znižovaniu hmotnosti u nich?

Obezita a nadváha medzi deťmi dosiahla v posledných rokoch epidemické rozmery a vo vyspelých krajinách je na vzostupe. Prináša so sebou významné zdravotné problémy už aj u malých detí, ktoré sú potom oveľa viac evidentnejšie v dospelosti, vedú plošne k obrovským materiálnym výdavkom na kardiovaskulárne a metabolické ochorenia a sú príčinou dlhodobej liečby či invalidity.

Lekárske a vedecké štúdie dokázali, že „metabolické programovanie tela“ v detstve a následné ochorenia v dospelosti môžu byť ovplyvniteľné spôsobom stravovania a príjmom vysokovýživných látok od útleho detského veku.

Ako najlepšie bojovať s detskou obezitou?

Vysoký príjem vlákniny, pravidelná fyzická aktivita a nízkokalorická výživná strava chráni deti pre obezitou a civilizačnými ochoreniami. Hlavná stratégia pri boji s detskou obezitou zahŕňa zmenu konzumácie „prázdnych kalórií“ na pravidelný prísun vysokovýživnej stravy, osvojenia si vyvážených diétnych návykov, vyvarovaniu sa nadmerných výkyvov krvnej glukózy požívaním sladkostí, konzumácie vlákniny a nízkokalorickej stravy.

V centrách Dr. Slim sa staráme o mnohé deti s obezitou. Individuálne zostavujeme jedálniček, kde nahradzujeme sladké a kalorické jedlá špeciálne upravenými nízkokalorickými jedlami a pochutinami so zohľadnením aj ich špecifických potrieb, bez ktorých by deti žiadnu diétu nevydržali, ako sú rôzne je nízkokalorické čokolády, proteínové chipsy, nízkokalorické sladené nápoje, či iné maškrty. Špecificky pristupujeme k rôznym skupinám chorých detí a pomáhame s ich obezitou pri cukrovke, či po užívaní onkologických liekov po chemoterapii.

Aké sú výhody, ak sa človek obráti s chudnutím na odborníka? Čo mu to všetko prinesie?

Bezpečné a zdravé chudnutie pod dohľadom lekára a dôkladnom vyšetrení na prístroji InBody s metabolickým softvérom zabezpečí klientom a pacientom efektívne a dlhotrvajúce schudnutie zo želaných oblastí, výrazné zmenšenie obvodov problematických partií, dlhodobý úbytok na váhe bez jo- jo efektu či nonstop bezplatné konzultácie lekárom.

To všetko rýchlym, chutným a veľmi príjemným spôsobom s francúzskymi produktami Dr. Slim. Na našom pracovisku riešime obezitu komplexne so zhodnotením všetkých medicínskych i behaviorálnych faktorov a po dôkladnom anamnestickom vyšetrení, vyšetrení na prístroji s metabolickým softvérom, zhodnotení doterajších stravovacích návykov i úprave doterajšej liečby vypracujeme individuálny diétny plán so zhodnotením všetkých spomínaných faktorov s cieľom redukovať nadbytočný tuk, zachovať svalovú hmotu, zrýchliť metabolizmu a zabrániť jo-jo efektu.

Krok za krokom často v spolupráci s príslušnými odborníkmi upravujeme aj prípadnú medikamentóznu liečbu podľa objektívnych laboratórnych ukazovateľov. Výrazná redukcia obvodov tela, a to najmä z oblasti brucha, bokov a stehien je len príjemným a dlhotrvajúcim bonusom u našich klientov.