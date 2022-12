Lekár opísal chorobu Celine Dion, ktorá ju mení na sochu. Vzácna porucha postihuje iba jednu osobu z milióna

Celine Dion patrí medzi najznámejšie speváčky na svete. Preto správa o jej zdravotnom stave, ktorú zverejnila včera na Instagrame, rozrušila množstvo ľudí. Speváčka totiž bojuje s veľmi zriedkavým ochorením, ktoré mení pacientov na „ľudské sochy“.

Krutú správu ohlásila na Instagrame

Celine Dion sa musela popasovať s mimoriadne krutou správou, lekári jej totiž diagnostikovali vzácne neurologické ochorenie. 54-ročná speváčka priznala, že sa na istý čas odmlčala, no už sa nevie dočkať, kedy sa opäť bude môcť postaviť na pódiá.

Napísala, že už dlhší čas ju niečo trápilo, no až doteraz nebola pripravená podeliť sa o to so svojimi fanúšikmi. Keď ale z úst lekárov zaznela diagnóza syndróm stuhnutého človeka (stiff person syndrome), ostala v šoku.

Podľa amerického Národného inštitútu zdravia ide o progresívne ochorenie, ktoré postihuje najmä mozog a miechu. Ochorenie sa okrem kŕčov prejavuje aj stuhnutosťou a bolesťami tela a končatín. Kŕče môžu byť také intenzívne, že môžu spôsobiť aj fraktúru kosti.

Zničujúca choroba

Ako uvádza Unilad, lekár Scott Newsome už v staršom videu vysvetľoval niečo bližšie o tomto syndróme. „Je to zničujúca choroba. Vzhľadom na to, aká je zriedkavá, na začiatku môže napodobňovať mnoho iných stavov. Ľuďom trvá približne 7 rokov, kým lekári konečne správne identifikujú skutočnú diagnózu.

Ďalej vysvetlil, že niektoré z kľúčových príznakov syndrómu zahŕňajú extrémnu svalovú stuhnutosť či bolestivé kŕče. Tiež povedal, že ochorenie prevláda u dospelých žien v strednom veku.

„Sme trochu pozadu pokiaľ ide o pochopenie toho, čo sa vlastne s pacientami deje,“ povedal. Choroba sa lieči imunosupresívami, ale môžu sa používať aj iné formy liečby, ako je botox. Ten pomáha bojovať so strnulosťou či s kŕčmi.

Existujú aj nefarmakologické intervencie, ako je fyzikálna terapia, tú však treba používať opatrne. Môže to byť napríklad ultrazvuková či tepelná terapia, ktoré môžu pomôcť s lepším pohybom.