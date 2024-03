Lákala na vysoké provízie, o peniaze pripravila aj mnohých Slovákov: Takto vyzerala poľská podvodná schéma Recyclix

Azda najznámejšou domácou pyramídovou schémou bola spoločnosť BMG Invest, ktorá od desaťtisícov Slovákov vyzbierala ťažké milióny. Postupom času sa síce mnoho tunajších investorov poučilo, no aj napriek tomu sa na trhu cyklicky objavovali nové Ponziho schémy. Jeden z najznámejších podvodov posledných rokov sa spája s poľskou spoločnosťou Recyclix, ktorej aktivity presiahli aj na Slovensko.

Ako uvádza portál behindmlm.com, Recyclix naštartoval svoju aktivitu v roku 2015. Aj keď celá schéma nemala dlhé trvanie, o to intenzívnejšie lákala potenciálnych investorov veriacich v nastupujúci trend recyklácie odpadu. Zavedenie ekologickej revolúcie napokon dopadlo tak, ako už od počiatku niektorí odborníci varovali.

V článku sa dozviete: čo bol projekt Recyclix;

akým spôsobom mohli investori zarobiť;

ako spoločnosť fungovala;

ako obrala investorov o peniaze.

Výhodná európska recyklácia

Projekt Recyclix má svoje korene v roku 2015, kedy začal investorov lákať na výhodnú európsku recykláciu odpadu. Ako píše portál gazetaprawna.pl, za podvodom stála poľská spoločnosť Recyclix Sp. z o. o., ktorá sľubovala rozprávkové provízie. V praxi išlo o to, že človek mal nakúpiť isté množstvo odpadu, ktoré firma zrecyklovala a výhodne predávala ďalej. Podľa dostupných informácií bola výška zhodnotenia až 14 % mesačne, čo je v porovnaní s inými konzervatívnymi investičnými možnosťami skutočne veľa.

Podľa magazínu vydelejpenize.com dokonca Recyclix novým investorom ponúkal počiatočný kapitál vo výške 20 eur, aby si samotný proces vyskúšali a presvedčili sa, že nejde o podvod. Za túto sumu ste si mohli nakúpiť 100 kilogramov odpadu (teda 20 centov za kilogram), čo bol najmenší možný objem. Koncová predajná cena po dvoch cykloch bola 60 centov za kilogram, z ktorej si mohol investor buď vybrať 25 %, alebo zarobené prostriedky znova reinvestovať.

„Pokiaľ sa rozhodnete investíciu použiť do nového cyklu, získate 14 % z vašej pôvodnej investície (6 % po 3 týždňoch a 8 % po ďalších dvoch týždňoch). Zarobíte teda 14 % za 5 týždňov a pôvodná investícia vám zostane. Nebudete ju ale môcť vybrať, pretože sa použije na nový cyklus. Aby ste teda na Recyclix zarobili, musíte počítať s dlhodobou investíciou a niekoľkými cyklami,“ píše sa v článku v magazíne vydelejpenize.com.

Nové investície, provízie a kredibilita

Popísané kroky tak prispievali k tomu, aby investori zarobené peniaze z účtu nevyberali, ale, naopak, opäť ich reinvestovali. Väčší investori mohli peniaze vložiť aj do technického vybavenia spoločnosti a samozrejmosťou boli aj typické provízie za privedenie nových členov. Zo ziskov priamo privedených investorov ste mohli získať až 10 % a ak títo ľudia prinášali ďalších ľudí, z druhej, tretej a štvrtej úrovne ste mali profit 3 %, 2 %, respektíve 1 %. Začína sa vám to na niečo podobať?

Dodnes na internete nájdete niekoľko dostupných webov, ktoré si založili šikovní „podnikavci“ lákajúci nových investorov. Týmto investorom išlo prioritne o profit z ľudí, ktorých do projektu dostali. Z Poľska sa schéma rýchlo rozšírila na Slovensko, do Českej republiky či Ruska, no desaťtisíce investorov si našla podľa portálu wiadomosci.pl dokonca aj v Taliansku. Tamojšie kompetentné úrady na pochybné fungovanie projektu upozorňovali už v roku 2016.

Ponziho schéma Ide o druh podvodu, v ktorom človek, prípadne skupina ľudí v spoločnosti ponúka investorom vysoké zárobky v krátkom čase. Tieto výnosy potom vypláca z vkladov ďalších investorov a nejde teda o reálne finančné operácie. Po odlive nových investorov spravidla takáto schéma skrachuje.

Mnohí sa iste pýtajú, prečo ľudia investovali svoje peniaze do zjavnej Ponziho schémy. Nuž, v tej dobe to až také zjavné nebolo. Firma sa prezentovala serióznym dojmom, zaujímavý bol aj samotný ekologický princíp, nehovoriac o tom, že vedenie Recyclixu medzi investorov vďaka rozsiahlej sieti „náborárov“ púšťalo rôzne informácie, ktoré podporovali kredibilitu projektu.