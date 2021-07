Lagúna v Argentíne sa sfarbila na ružovo. Podľa aktivistov to vôbec nie je dobré znamenie

Aj keď však môže ružová lagúna v Argentíne pôsobiť na pohľad pekne, nie je to dobré znamenie. Má v tom totiž prsty človek. Nezvyčajné sfarbenie spôsobilo znečistenie chemikáliami.

Sfarbenie spôsobila chemikália

Lagúna Corfo v južnej časti Patagónie sa sfarbila na ružovo. Podľa odborníkov je však tento fenomén zapríčinený znečistením, najmä chemikáliami, ktoré sa do nej pridávali kvôli krevetám pripravovaným na export, píše portál Science Alert.

Hlavným vinníkom je siričitan sodný, antibakteriálny prípravok vo veľkom využívaný v továrňach na spracovanie rýb. Podľa aktivistov chemikália znečistila nielen lagúnu, ale aj rieku v provincii Chubut a ďalšie zdroje vody v regióne.

Obyvatelia žijúci v okolí rieky a lagúny sa už nejaký ten čas sťažovali na neznesiteľný zápach, ale aj ďalšie problémy súvisiace so znečistením. Ľudia za vzniknuté znečistenie vinia vládu, ktorá niečo také dopustila. Lagúna zmenila farbu už pred viac ako týždňom. Celé to vzniklo po tom, čo bol do vody vyhodený odpad vzniknutý pri spracovaní rýb s vysokým obsahom práve spomínaného siričitanu sodného. Odpad by mal byť podľa zákona spracovaný tak, aby životnému prostrediu v žiadnom prípade neuškodil. To sa však v tomto prípade nestalo.

Do lagúny sa často vypúšťa odpad z priemyselného parku, ktorý sa nachádza v neďalekom meste Trelew. Nie je to teda prvý prípad, kedy voda v lagúne zmenila farbu. Aj keď lagúna nie je určená na rekreáciu, pohľad na ňu zarmúti mnohých milovníkov prírody. Obyvatelia žijúci v okolitých usadlostiach sú už tiež poriadne nahnevaní.

Obyvatelia protestujú, za znečistenie môže vláda

Obyvatelia mesta Rawson sa dokonca rozhodli dať najavo nespokojnosť protestom. V rámci neho zablokovali cesty, po ktorých nákladné autá prevážajú odpad zo spracovania rýb do čističiek odpadových vôd nachádzajúcich sa na okraji mesta, píše France24. Denne prejdú po ceste desiatky nákladných áut, je preto pochopiteľné, že sa obyvateľom situácia nepozdáva a majú toho už po krk.

Nastal však problém. Keďže boli cesty zablokované, miestne úrady vydali povolenie vyhodiť nespracovaný odpad priamo do lagúny. Sfarbenie by podľa všetkého život v lagúne nemalo nijak ohroziť a malo by sa samo vytratiť do niekoľkých dní. Obyvatelia však nesúhlasia a tvrdia, že úrady problém príliš zľahčujú a neberú ho vážne. Problém však predstavuje fakt, že továreň na spracovanie rýb poskytuje prácu tisíckam ľudí a len vďaka nej má 600-tisíc ľudí strechu nad hlavou.

Na mieste operujú aj desiatky zahraničných firiem, profit predstavuje milióny dolárov ročne. Zdá sa však, že spoločnosti nie sú ochotné platiť za to, aby vybudovali novú čističku odpadových vôd o niečo bližšie alebo problém s odpadom riešili iným, efektívnejším spôsobom.