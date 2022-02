Ľadový príkrov Grónska prišiel za 20 rokov o toľko ľadu, že voda z neho by zatopila celé USA do výšky 0,5 metra

Rozsiahly ľadový príkrov Grónska prišiel za uplynulých 20 rokov o také množstvo ľadu, že voda z neho by stačila na zatopenie celého územia Spojených štátov do výšky pol metra. Vyplýva to z najnovšieho výskumu, ktorého výsledky zverejnili dánski vedci, informovala v utorok agentúra AFP.

Za 20 rokov príkrov prišiel o 4700 miliárd ton ľadu

Podnebie v Arktíde sa otepľuje rýchlejšie než kdekoľvek inde na Zemi, pričom topenie sa grónskeho ľadu je v súčasnosti hlavným faktorom stúpania hladiny svetových oceánov. Od začiatku príslušných meraní v roku 2002 ľadový príkrov Grónska, ktoré je autonómnou súčasťou Dánska, prišiel o približne 4700 miliárd ton ľadu. To predstavuje 4700 kubických kilometrov vody, čo prispelo k zvýšeniu hladiny svetových oceánov o 1,2 centimetra.

Postihnuté je najmä západné pobrežie Grónska. Zrýchľujúce sa topenie ľadovcov pri pobreží Grónska je podľa vedcov možné vysvetliť otepľovaním Severného ľadového oceánu. Grónske ľadovce momentálne ustupujú šesť- až sedemkrát rýchlejšie než pred 25 rokmi.

Podľa klimatológov viaže ľadový príkrov Grónska dostatok vody na to, aby sa hladina oceánov zdvihla o viac ako sedem metrov, pričom ľadový príkrov Antarktídy obsahuje dostatok vody na vzostup ich hladiny až o takmer 50 metrov. Rozsah arktického morského ľadu, ktorého jej topenie nemá na hladinu oceánov žiadny vplyv, sa tiež značne zmenšil a každých desať rokov stráca takmer 13 percent svojej priemernej plochy.