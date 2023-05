Labute závislé na ópiu obsadili makovicové pole v Komárne. Majiteľ je z nadrogovaných vtákov zúfalý

V makovom poli pri Komárne uviazli stovky labutí. Správajú sa ako omámené a nevedia odletieť. Pestovateľovi ničia úrodu za tisícky eur. Poradiť si s nimi nikto nedokáže. Labute sú zákonom chránené, informuje web RTVS.

Labute nevedia kvôli závislosti odletieť

Rarita, akú ešte farmári ani ochranári nevideli. Na každom metri jedna labuť. Na makové pole prileteli ešte vo februári. Dôvodom však nebol samotný mak, ale jazierko, ktoré sa po výdatných dažďoch na ňom vytvorilo. „Postupne prichádzali. Až vyše 200 kusov sme tu napočítali,“ priblížil pestovateľ maku Bálint Pém.

K vode sa pridali zelené stonky a farebné kvety maku, ktoré labutiam zachutili. Apetít ich však na poli doslova uväznil. Od koreňov odhrýzajú modré aj červené maky. Stávajú sa závislé a odletieť nevedia. Ako nadrogované sa spomalene tackajú a niektoré hynú. „Celá rastlina maku je toxická okrem semena. Tie labute to nerozoznávajú a týmto škodia sebe,“ dodal pestovateľ. A nielen sebe, ale najmä pestovateľovi. Tam, kde boli vlani trojrady makovíc, zostalo po nálete labutí sucho. „Momentálne je škoda už vyše päť hektárov,“ dodal.

Za štyri mesiace spásli labute mak v hodnote asi 10-tisíc eur. Škody pestovateľovi nepreplatí nikto – ani komerčná poisťovňa, ani štát, hoci labute zákonom chráni. „Škody spôsobené týmto chráneným živočíchov sa na Slovensku vyskytujú len ojedinele, preto labute nepatria na zoznam živočíchov, za ktoré štát prepláca náhradu,“ vysvetlil hovorca rezortu životného prostredia Tomáš Ferenčák.

Problémom sú aj zvedaví pozorovatelia

Ochrana zákonom znamená aj to, že s labuťami nemôže a ani v začiatkoch nemohol pestovateľ nič robiť. Tie, ktoré sú už v zlom stave, odnášajú ochranári na detoxikáciu do záchrannej stanice. Kapacitne však pre všetky nestačí. „Pestovateľ by si mal požiadať na budúcu sezónu o výnimku na plašenie chráneného živočícha. Tie, ktoré tam má teraz, môže iba ručne plašiť, nedá sa momentálne nič viac robiť,“ povedal Ján Kaľavský zo Štátnej ochrana prírody SR.

K labutiam a zničenej úrode sa pridáva ďalší problém, a to zvedaví pozorovatelia. Poľnohospodár upozorňuje, že vstupovať na pole – obzvlášť makové a bez povolenia – je trestné. Labute môžu byť navyše agresívne.