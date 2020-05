Kvíz, ktorý zvládne len ozajstný fanúšik filmov a seriálov, ktorý si všíma detaily: Zvládnete to na 100 %?

Pokračovanie komiksovky Spider-Man: Ďaleko od domova (Spider-Man: Far From Home) sa po celom svete preslávilo aj svojím soundtrackom. Obľúbili si ho aj česko-slovenskí diváci, keďže snímka obsahuje aj tunajšie hity. Skladbu z ktorého slávneho filmu však tvorcovia použili na začiatku tejto snímky?

Bola to pieseň I Will Always Love You od Whitney Houston.