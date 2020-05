Uhádnete, ako bizarnou smrťou zomreli tieto slávne osobnosti? Tento kvíz zvládne na 100 % iba málokto

Herec Jon-Erik Hexum pri natáčaní seriálu Cover Up sa počas prestávky hral so zbraňou, v ktorej boli slepé náboje a myslel si, že je tým pádom neškodná. Dal si zbraň k hlave a stačil spúšť, no výstrel mu zlomil lebku a poškodil mozog. Po šiestich dňoch utrpel mozgovú smrť a bol odpojený od prístrojov.